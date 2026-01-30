Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en una cancha de baloncesto en Vega Alta

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó detonaciones

30 de enero de 2026 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un tiroteo reportado en la tarde de este viernes en una cancha de baloncesto en Vega Alta dejó el saldo de un hombre muerto, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:31 p.m. reportó detonaciones en la cancha del barrio Sabana Hoyos de ese municipio.

Al llegar los agentes encontraron a una persona, que aún no ha sido identificada, con varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo y sin signos vitales.

El occiso fue identificado posteriormente como Jahn Abdiel Santana Rodríguez, de 19 años.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.

Tags
Breaking NewsAsesinatosVega AltaCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: