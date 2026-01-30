Identifican a hombre asesinado en una cancha de baloncesto en Vega Alta

Un tiroteo reportado en la tarde de este viernes en una cancha de baloncesto en Vega Alta dejó el saldo de un hombre muerto, informó la Policía.

Según el informe de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:31 p.m. reportó detonaciones en la cancha del barrio Sabana Hoyos de ese municipio.

Al llegar los agentes encontraron a una persona, que aún no ha sido identificada, con varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo y sin signos vitales.

El occiso fue identificado posteriormente como Jahn Abdiel Santana Rodríguez, de 19 años.