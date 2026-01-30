Quemado en su totalidad: investigan incendio que destrozó negocio en Canóvanas

Agentes de la Policía investigan un incendio reportado a la 1:42 a.m. de este viernes, en el negocio Luigi’s Spot, ubicado en la carretera 185, kilómetro 8.1, del barrio Campo Rico, en Canóvanas.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incendio en dicho lugar.

Al llegar a la escena, el establecimiento se encontraba quemado en su totalidad.

De acuerdo con la Policía, el perjudicado estimó los daños en $200,000.

Las autoridades indicaron que hicieron gestiones con el “fire marshal”, ya que “no se descarta que este incendio haya sido intencional”.