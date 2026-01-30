Quemado en su totalidad: investigan incendio que destrozó negocio en Canóvanas
El perjudicado estimó los daños en $200,000
30 de enero de 2026 - 3:09 PM
Agentes de la Policía investigan un incendio reportado a la 1:42 a.m. de este viernes, en el negocio Luigi’s Spot, ubicado en la carretera 185, kilómetro 8.1, del barrio Campo Rico, en Canóvanas.
Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incendio en dicho lugar.
Al llegar a la escena, el establecimiento se encontraba quemado en su totalidad.
De acuerdo con la Policía, el perjudicado estimó los daños en $200,000.
Las autoridades indicaron que hicieron gestiones con el “fire marshal”, ya que “no se descarta que este incendio haya sido intencional”.
Bomberos de las áreas de Carolina y Canóvanas se movilizaron al área y lograron extinguir el fuego.
