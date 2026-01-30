Investigan presunto hallazgo de órganos humanos en terreno en Naranjito

Agentes de la Policía investigan este viernes el presunto hallazgo de unos órganos que aparentan ser de humano, localizados en el kilómetro 5 de la carretera 802, del barrio Maná, frente a un restaurante en Naranjito.

De acuerdo con la información preliminar, mientras personal del municipio realizaba limpieza, uno de los empleados se topó con unos supuestos órganos.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y el Instituto de Ciencias Forenses se presenció a la escena.