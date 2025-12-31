Mujer resulta herida con arma blanca en presunto incidente de violencia de género en Naranjito

Una mujer resultó herida de arma blanca en medio de un presunto incidente de violencia de género reportado en la tarde del miércoles en la carretera PR-165, sector Lomas García, en Naranjito, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la mujer presenta heridas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que fue transportada hasta una sala de emergencias.

De momento, se desconoce la condición de salud de la víctima, confirmó la Uniformada.

Referente a estos hechos, un hombre se encuentra en custodia de la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.

