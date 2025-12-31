Opinión
NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta herida con arma blanca en presunto incidente de violencia de género en Naranjito

Relacionado a los hechos, la Policía confirmó que tiene bajo custodia a un hombre

31 de diciembre de 2025 - 4:15 PM

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida de arma blanca en medio de un presunto incidente de violencia de género reportado en la tarde del miércoles en la carretera PR-165, sector Lomas García, en Naranjito, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la mujer presenta heridas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que fue transportada hasta una sala de emergencias.

De momento, se desconoce la condición de salud de la víctima, confirmó la Uniformada.

Referente a estos hechos, un hombre se encuentra en custodia de la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita.
