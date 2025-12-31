Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vehículo cae de puente en Aibonito durante la mañana de Despedida de Año

El accidente se reportó en la carretera PR-725 en el sector La Barriada

31 de diciembre de 2025 - 12:22 PM

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Aibonito compartió esta foto del accidente. (la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Aibonito)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
yaritza.rivera@gfrmedia.com

Un vehículo cayó durante la mañana de este miércoles, día de Despedida de Año, de un puente ubicado en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-725, en el sector La Barriada, en el municipio de Aibonito.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:37 a.m. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias del accidente ni la cantidad de personas que se encontraban a bordo de la guagua Toyota RAV4 vino.

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) compartió en sus redes sociales imágenes del accidente de tránsito. Además, agradeció al personal de las distintas agencias que acudió a la escena.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos particulares, al personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a la Policía de Puerto Rico y a nuestros rescatistas de la OMME de Aibonito, quienes respondieron de manera inmediata y efectiva ante el accidente vehicular ocurrido en la mañana de hoy, contribuyendo al rescate y asistencia de varios ciudadanos que se accidentaron”, indica una publicación de la OMME en Facebook.

“Con el compromiso y la colaboración de todos, continuamos fortaleciendo la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, puntualizó la OMME.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
