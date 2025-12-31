Vehículo cae de puente en Aibonito durante la mañana de Despedida de Año

( la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Aibonito )

Un vehículo cayó durante la mañana de este miércoles, día de Despedida de Año, de un puente ubicado en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-725, en el sector La Barriada, en el municipio de Aibonito.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:37 a.m. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias del accidente ni la cantidad de personas que se encontraban a bordo de la guagua Toyota RAV4 vino.

La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) compartió en sus redes sociales imágenes del accidente de tránsito. Además, agradeció al personal de las distintas agencias que acudió a la escena.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos particulares, al personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a la Policía de Puerto Rico y a nuestros rescatistas de la OMME de Aibonito, quienes respondieron de manera inmediata y efectiva ante el accidente vehicular ocurrido en la mañana de hoy, contribuyendo al rescate y asistencia de varios ciudadanos que se accidentaron”, indica una publicación de la OMME en Facebook.

