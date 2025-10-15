Tribunal determina que joven imputada sí puede ser procesada por asesinato de adolescente en Aibonito

El Tribunal de Aibonito determinó que la joven imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario sí puede ser procesada por el crimen.

La decisión fue anunciada este miércoles por la jueza Paola Morales Vélez, luego de que un perito del Estado evaluara ayer, martes, a Anthoneiska Avilés Cabrera, quien actualmente tiene 18 años.

El sicólogo clínico, José Malavé, encontró que la joven puede entender el proceso judicial y cooperar con la defensa.

Avilés Cabrera, quien presenció la vista por video-conferencia, estuvo representada por dos abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Rocío Revelles y Athelyn Jiménez Emmanuelli, mientras que el Ministerio Público contó con los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, quienes fueron asignados recientemente al caso.

La decisión surge un mes después de que Avilés Cabrera fuera declarada no procesable y la jueza ordenara que recibiera atención de salud mental. El protocolo establece que, en esos casos, los imputados reciben terapias y mensualmente son evaluados.

Además de Avilés Cabrera, por el asesinato también está imputada su madre Elvia Cabrera Rivera. Sin embargo, todo el caso se detuvo el mes pasado por el asunto de la procesabilidad de la joven.

El asesinato se reportó el pasado 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.