15 de octubre de 2025
Tribunal determina que joven imputada sí puede ser procesada por asesinato de adolescente en Aibonito

Un perito del Estado declaró que está apta para la vista preliminar luego de evaluarla

15 de octubre de 2025 - 10:12 AM

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario se reportó el pasado 11 de agosto en Aibonito. (Ramon "Tonito" Zayas)
AIBONITO

El Tribunal de Aibonito determinó que la joven imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario sí puede ser procesada por el crimen.

La decisión fue anunciada este miércoles por la jueza Paola Morales Vélez, luego de que un perito del Estado evaluara ayer, martes, a Anthoneiska Avilés Cabrera, quien actualmente tiene 18 años.

El sicólogo clínico, José Malavé, encontró que la joven puede entender el proceso judicial y cooperar con la defensa.

El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.Una comitiva fúnebre adornada de globos blancos y lazos rosados partió desde el salón de la fraternidad Nu Delta Chi, lugar donde Gabriela Nicole fue velada, hasta el cementerio. El velatorio cse extendiró durante la mañana del viernes y, a eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió hasta el cementerio. Allí globos azules, rosados y blancos fueron lanzados al cielo como última despedida de la joven estudiante.
1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Avilés Cabrera, quien presenció la vista por video-conferencia, estuvo representada por dos abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Rocío Revelles y Athelyn Jiménez Emmanuelli, mientras que el Ministerio Público contó con los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, quienes fueron asignados recientemente al caso.

La decisión surge un mes después de que Avilés Cabrera fuera declarada no procesable y la jueza ordenara que recibiera atención de salud mental. El protocolo establece que, en esos casos, los imputados reciben terapias y mensualmente son evaluados.

Además de Avilés Cabrera, por el asesinato también está imputada su madre Elvia Cabrera Rivera. Sin embargo, todo el caso se detuvo el mes pasado por el asunto de la procesabilidad de la joven.

El asesinato se reportó el pasado 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
