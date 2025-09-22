Opinión
22 de septiembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan incendio intencional en Aibonito

La Policía investiga posible mano criminal en la causa del fuego

22 de septiembre de 2025 - 6:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el siniestro a eso de las 9:46 p.m., en la calle Ignacio López Colón de Aibonito. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en torno a un incendio reportado en la noche de este domingo, en Aibonito.

RELACIONADAS

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el siniestro a eso de las 9:46 p.m., en la calle Ignacio López Colón.

Al lugar se personaron bomberos de Aibonito, quienes “indicaron que alguien utilizó un acelerante” para que “se incendiará en su totalidad el auto Mitsubishi Outlander, color negro perteneciente (al) querellante”.

De acuerdo con el informe de la Policía, en el lugar encontraron envases de gasolina. Afortunadamente nadie resultó herido. Hasta el momento los daños no han sido estimados.

El agente Gerardo Rodríguez investigó preliminarmente la querella, refiriendo la misma al sargento Davis, de la División de Explosivos, quien verificará cámaras de seguridad cercanas al lugar.

Tags
IncendiosAibonitoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
