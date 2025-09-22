Reportan incendio intencional en Aibonito

Las autoridades investigan las circunstancias en torno a un incendio reportado en la noche de este domingo, en Aibonito.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el siniestro a eso de las 9:46 p.m., en la calle Ignacio López Colón.

Al lugar se personaron bomberos de Aibonito, quienes “indicaron que alguien utilizó un acelerante” para que “se incendiará en su totalidad el auto Mitsubishi Outlander, color negro perteneciente (al) querellante”.

De acuerdo con el informe de la Policía, en el lugar encontraron envases de gasolina. Afortunadamente nadie resultó herido. Hasta el momento los daños no han sido estimados.