Bajo custodia un menor y dos adultos por varios robos de autos en Aguada

Las autoridades presentaron cargos contra dos adultos y un menor de edad que presuntamente están relacionados con el robo de tres vehículos en Aguada.

En un comunicado de prensa, La Uniformada indicó que un juez del tribunal de Aguadilla encontró causa para el arresto de los dos adultos y otro juez encontró incurso en falta al menor de 17 años.

Los dos adultos no pudieron prestar la fianza de $15,000, por lo que fueron ingresados en la cárcel Las Cucharas de Ponce, mientras que el adolescente fue enviado a la institución juvenil del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el mismo municipio.

Según la Policía, para la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, agentes del Distrito de Aguada investigaron un accidente de auto, “donde el conductor causante del mismo abandonó la escena, siendo recogido por otro vehículo”.

PUBLICIDAD

Luego, los agentes localizaron el dueño del vehículo Ford Ranger blanco, de 2010, quien les informa que su vehículo había sido hurtado en su residencia.

Posteriormente, “el Distrito de Aguada fue notificado nuevamente de otro accidente de auto, que involucraba un vehículo Hyundai, Elantra, color vino, del año 2017”, apuntó el informe policíaco, que también señaló que ese auto “había sido reportado como hurtado junto a un vehículo Mitsubishi, Mirage, color negro, del año 2017”.

Detalló, además, que “ambos fueron hurtados de la misma residencia en Aguada y tenían las llaves puestas en él encendido”.

“Los individuos estuvieron involucrados en un tercer accidente contra un talud, en el vehículo Mitsubishi Mirage negro”, informó la Policía.

“Luego del accidente abandonaron la escena, internándose en un monte, donde posteriormente llegan hasta una residencia en el barrio Naranjo de Aguada, de donde se apropian ilegalmente del vehículo Nissan, Versa, color rojo, del año 2009, el cual tenía las llaves puestas. Este vehículo fue recuperado más tarde en una residencia del barrio Malpaso en Aguada”, añadió.

El informe no explica cómo pudieron identificar a los sospechosos. Sí destaca que el fiscal José I. Rivera Loperena ordenó la presentación de las denuncias.