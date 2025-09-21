Opinión
21 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajo custodia un menor y dos adultos por varios robos de autos en Aguada

La Policía indicó que los sospechosos también chocaron algunos de los vehículos hurtados

21 de septiembre de 2025 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos adultos no pudieron pagar la fianza, mientras que el menor fue enviado a una institución juvenil. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades presentaron cargos contra dos adultos y un menor de edad que presuntamente están relacionados con el robo de tres vehículos en Aguada.

En un comunicado de prensa, La Uniformada indicó que un juez del tribunal de Aguadilla encontró causa para el arresto de los dos adultos y otro juez encontró incurso en falta al menor de 17 años.

Los dos adultos no pudieron prestar la fianza de $15,000, por lo que fueron ingresados en la cárcel Las Cucharas de Ponce, mientras que el adolescente fue enviado a la institución juvenil del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el mismo municipio.

Según la Policía, para la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, agentes del Distrito de Aguada investigaron un accidente de auto, “donde el conductor causante del mismo abandonó la escena, siendo recogido por otro vehículo”.

Luego, los agentes localizaron el dueño del vehículo Ford Ranger blanco, de 2010, quien les informa que su vehículo había sido hurtado en su residencia.

Posteriormente, “el Distrito de Aguada fue notificado nuevamente de otro accidente de auto, que involucraba un vehículo Hyundai, Elantra, color vino, del año 2017”, apuntó el informe policíaco, que también señaló que ese auto “había sido reportado como hurtado junto a un vehículo Mitsubishi, Mirage, color negro, del año 2017”.

Detalló, además, que “ambos fueron hurtados de la misma residencia en Aguada y tenían las llaves puestas en él encendido”.

“Los individuos estuvieron involucrados en un tercer accidente contra un talud, en el vehículo Mitsubishi Mirage negro”, informó la Policía.

“Luego del accidente abandonaron la escena, internándose en un monte, donde posteriormente llegan hasta una residencia en el barrio Naranjo de Aguada, de donde se apropian ilegalmente del vehículo Nissan, Versa, color rojo, del año 2009, el cual tenía las llaves puestas. Este vehículo fue recuperado más tarde en una residencia del barrio Malpaso en Aguada”, añadió.

El informe no explica cómo pudieron identificar a los sospechosos. Sí destaca que el fiscal José I. Rivera Loperena ordenó la presentación de las denuncias.

La investigación estuvo a cargo del agente Antonio Moro.

