Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
90°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta herida con un arma blanca en incidente de violencia de género en Humacao

Un informe policíaco indica que el agresor también intentó asfixiarla en su cama

21 de septiembre de 2025 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en Puerto Nuevo. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga como un caso de violencia de género una agresión que resultó con una mujer herida en la madrugada de este domingo, en Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:59 a.m., en el sector Santana del barrio La Fermina.

Según el comunicado de la Policía, la querellante denunció que expareja ”forzó la puerta de su residencia, logrando acceso al interior de la misma y llegando hasta su cuarto dormitorio, donde intentó asfixiarla en su cama”.

“Acto seguido, el agresor saca un cuchillo de su cintura, amenazándola con asesinarla y luego privarse de su vida”, agregó.

El informe detalla, además, que “la perjudicada logra salir hasta la puerta del cuarto donde comenzó a pedir ayuda a su hermano, que se encontraba en un cuarto contiguo”.

“El agresor forcejeó con la víctima mientras intentaba llevarla al cuarto dormitorio nuevamente, resultando la víctima con una herida abierta en el muslo izquierdo, infringida por el agresor con el arma blanca. El agresor abandonó la residencia con rumbo desconocido”, añadió.

La víctima fue transportada por familiares a un hospital del área, donde el médico de turno le tomó tres puntos sutura y su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Violencia de géneroBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: