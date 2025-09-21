Mujer resulta herida con un arma blanca en incidente de violencia de género en Humacao

La Policía investiga como un caso de violencia de género una agresión que resultó con una mujer herida en la madrugada de este domingo, en Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:59 a.m., en el sector Santana del barrio La Fermina.

Según el comunicado de la Policía, la querellante denunció que expareja ”forzó la puerta de su residencia, logrando acceso al interior de la misma y llegando hasta su cuarto dormitorio, donde intentó asfixiarla en su cama”.

“Acto seguido, el agresor saca un cuchillo de su cintura, amenazándola con asesinarla y luego privarse de su vida”, agregó.

El informe detalla, además, que “la perjudicada logra salir hasta la puerta del cuarto donde comenzó a pedir ayuda a su hermano, que se encontraba en un cuarto contiguo”.

PUBLICIDAD

“El agresor forcejeó con la víctima mientras intentaba llevarla al cuarto dormitorio nuevamente, resultando la víctima con una herida abierta en el muslo izquierdo, infringida por el agresor con el arma blanca. El agresor abandonó la residencia con rumbo desconocido”, añadió.

La víctima fue transportada por familiares a un hospital del área, donde el médico de turno le tomó tres puntos sutura y su condición fue descrita como estable.