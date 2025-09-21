Hombre resulta herido de bala en estacionamiento de un restaurante en Isla Verde

Un hombre resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas desde la madrugada de este domingo en Isla Verde, Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:56 a.m., en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en la avenida Isla Verde.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar las unidades policiacas localizaron a un hombre”, de 31 años, “quien presentaba heridas de bala en el área del abdomen”, indica el informe policíaco.

El perjudicado, fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento, la Policía desconocía su estado de salud.

“Relacionado a estos hechos, una mujer se encuentra bajo custodia de la Policía como parte de la investigación”, apuntó la Uniformada.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Carolina.

Otro incidente en Yauco

Por otro lado, un hombre se encuentra en condición crítica tras ser baleado en la madrugada de este domingo, en Yauco.

El tiroteo fue reportado a eso de las 1:56 a.m., cerca de una panadería en la calle Gatell.

Según el informe preliminar, el perjudicado caminaba por el lugar, cuando uno o varios individuos armados con rifles le realizaron “múltiples disparos, alcanzándolo en la espalda”.

El perjudicado, de 26 años, fue transportado en un vehículo privado a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue “atendido por el médico de turno quien diagnosticó dos heridas de bala en el área de la espalda, y refirió a un hospital del área metropolitana en condición crítica”.