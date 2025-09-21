Opinión
21 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre resulta herido de bala en estacionamiento de un restaurante en Isla Verde

Con relación al caso, la Policía informó que tiene a una mujer bajo custodia

21 de septiembre de 2025 - 10:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En otro caso reportado este domingo, un hombre fue baleado en Yauco y transportado a un hospital en condición crítica.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas desde la madrugada de este domingo en Isla Verde, Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:56 a.m., en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en la avenida Isla Verde.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar las unidades policiacas localizaron a un hombre”, de 31 años, “quien presentaba heridas de bala en el área del abdomen”, indica el informe policíaco.

El perjudicado, fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento, la Policía desconocía su estado de salud.

“Relacionado a estos hechos, una mujer se encuentra bajo custodia de la Policía como parte de la investigación”, apuntó la Uniformada.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Carolina.

Otro incidente en Yauco

Por otro lado, un hombre se encuentra en condición crítica tras ser baleado en la madrugada de este domingo, en Yauco.

El tiroteo fue reportado a eso de las 1:56 a.m., cerca de una panadería en la calle Gatell.

Según el informe preliminar, el perjudicado caminaba por el lugar, cuando uno o varios individuos armados con rifles le realizaron “múltiples disparos, alcanzándolo en la espalda”.

El perjudicado, de 26 años, fue transportado en un vehículo privado a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue “atendido por el médico de turno quien diagnosticó dos heridas de bala en el área de la espalda, y refirió a un hospital del área metropolitana en condición crítica”.

El agente Marcos Vélez, adscrito a la División de Agresiones de Ponce está a cargo de la investigación.

Policía de Puerto RicoBreaking News
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
