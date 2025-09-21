Hombre y mujer fallecen en accidente de motora en Río Piedras

Un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de motora en la madrugada de este domingo en Río Piedras, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:21 a.m., en la avenida 65 de Infantería, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, frente a la barriada Venezuela.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente.

Cuando llegaron los agentes al lugar, encontraron la escena del incidente fue con una motora con las dos fatalidades.

De la investigación policiaca se desprende que el conductor de la motora Yamaha X- Max negra transitaba “a una velocidad la cual no le permitía mantener el control y dominio del volante”, por lo que impactó la valla de “metal instalada sobre la barrera central de hormigón”.

PUBLICIDAD

“A consecuencia del impacto, tanto el conductor como la pasajera de la motora caen al pavimento y son arrolladas muriendo en el acto. Los ocupantes no han sido identificados al momento”, agregó el informe policiaco.

Un vehículo Toyota Yaris blanco fue ocupado en la PR-1, frente al Jardín Botánico, con características compatibles al accidente.

Según la Uniformada, el conductor de ese vehículo, de 39 años y residente en San Juan, se negó a realizarse la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo y se espera por la expedición de la orden de registro para extraerle la sangre.