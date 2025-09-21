Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
79°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre y mujer fallecen en accidente de motora en Río Piedras

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades

21 de septiembre de 2025 - 6:16 AM

Updated At

Actualizado el 21 de septiembre de 2025 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de motora en la madrugada de este domingo en Río Piedras, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:21 a.m., en la avenida 65 de Infantería, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, frente a la barriada Venezuela.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente.

Cuando llegaron los agentes al lugar, encontraron la escena del incidente fue con una motora con las dos fatalidades.

De la investigación policiaca se desprende que el conductor de la motora Yamaha X- Max negra transitaba “a una velocidad la cual no le permitía mantener el control y dominio del volante”, por lo que impactó la valla de “metal instalada sobre la barrera central de hormigón”.

“A consecuencia del impacto, tanto el conductor como la pasajera de la motora caen al pavimento y son arrolladas muriendo en el acto. Los ocupantes no han sido identificados al momento”, agregó el informe policiaco.

Un vehículo Toyota Yaris blanco fue ocupado en la PR-1, frente al Jardín Botánico, con características compatibles al accidente.

Según la Uniformada, el conductor de ese vehículo, de 39 años y residente en San Juan, se negó a realizarse la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo y se espera por la expedición de la orden de registro para extraerle la sangre.

La investigación está a cargo de la agente Saralynnette Cantres Negrón, adscrita a Patrullas de Carreteras San Juan, y la fiscal Melba López.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBreaking NewsRío PiedrasMotoras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: