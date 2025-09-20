Reportan accidente fatal con conductor de motora en Toa Alta
El incidente ocurrió frente a una farmacia en la avenida Toa Alta Heights
20 de septiembre de 2025 - 5:39 PM
El conductor de una motora falleció en la tarde de este sábado durante un choque registrado en la avenida Toa Alta Heights en Toa Alta, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 3:35 p.m. en la avenida Toa Alta Heights, frente a una farmacia.
De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de la víctima o detalles sobre el accidente.
Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) brindó asistencia en la escena junto con agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón.
