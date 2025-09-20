Reportan accidente fatal con conductor de motora en Toa Alta

El conductor de una motora falleció en la tarde de este sábado durante un choque registrado en la avenida Toa Alta Heights en Toa Alta, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 3:35 p.m. en la avenida Toa Alta Heights, frente a una farmacia.

De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de la víctima o detalles sobre el accidente.