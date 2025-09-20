Opinión
20 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
Reportan accidente fatal con conductor de motora en Toa Alta

El incidente ocurrió frente a una farmacia en la avenida Toa Alta Heights

20 de septiembre de 2025 - 5:39 PM

Un accidente fatal con motora fue reportado a las 3:35 p.m. en la avenida Toa Alta Heights frente a la farmacia Nieves, en ese municipio. (GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El conductor de una motora falleció en la tarde de este sábado durante un choque registrado en la avenida Toa Alta Heights en Toa Alta, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 3:35 p.m. en la avenida Toa Alta Heights, frente a una farmacia.

De momento, la Uniformada no ofreció la identidad de la víctima o detalles sobre el accidente.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) brindó asistencia en la escena junto con agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
