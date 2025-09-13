Fallece conductor de 37 años en accidente de tránsito en San Juan

Un conductor de 37 años falleció en la noche del viernes tras impactar a otro vehículo en hechos ocurridos en la PR-177, intersección PR-1 y la carretera 185, del barrio Caimito, en San Juan.

El informe preliminar de la Policía sostiene que Pedro I. Borrero Burgos transitaba en un Toyota Corolla en dirección de este a oeste por la PR-177 cuando supuestamente “giró bruscamente hacia la izquierda sin la debida precaución, invadiendo el carril central contrario”.

Acto seguido, Borrero Burgos impactó la parte frontal de una Dodge Ram manejada por un hombre de 52 años.

Como resultado del impacto, Borrero Burgos sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto, mientras que el otro conductor fue transportado a sala de emergencias de un hospital.