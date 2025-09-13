Opinión
13 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de 37 años en accidente de tránsito en San Juan

Los hechos ocurrieron en la PR-177 del barrio Caimito

13 de septiembre de 2025 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este medio no identifica al hombre, pues aún no le han presentado cargos relacionados con el accidente fatal.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 37 años falleció en la noche del viernes tras impactar a otro vehículo en hechos ocurridos en la PR-177, intersección PR-1 y la carretera 185, del barrio Caimito, en San Juan.

El informe preliminar de la Policía sostiene que Pedro I. Borrero Burgos transitaba en un Toyota Corolla en dirección de este a oeste por la PR-177 cuando supuestamente “giró bruscamente hacia la izquierda sin la debida precaución, invadiendo el carril central contrario”.

Acto seguido, Borrero Burgos impactó la parte frontal de una Dodge Ram manejada por un hombre de 52 años.

Como resultado del impacto, Borrero Burgos sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto, mientras que el otro conductor fue transportado a sala de emergencias de un hospital.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal Marilyn Rodríguez, investigan los hechos.

Breaking News San Juan Accidentes de Tránsito Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
Ver más ->
