Mueren dos mascotas tras incendio en residencia en Cabo Rojo

Dos mascotas murieron en la noche del viernes tras un incendio que se desató en la residencia donde habitaban, en la calle Salinas de Mansiones, de Cabo Rojo.

Según la Policía, la querella fue reportada a las 8:40 p.m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la Uniformada, el querellante informó que salió de su casa para Mayagüez a un torneo de voleibol.

En el hogar, aún se encontraban su esposa e hija, quienes estaban utilizando una plancha para el pelo.

Se informó que habrían dejado el aparato sobre una cama en el cuarto, donde entonces comenzó un incendio. Allí, se encontraban un perro y un gato, que fallecieron a causa del humo.