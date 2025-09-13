En el camerino de los árbitros: roban joyas valoradas en $132,000 durante cartelera de boxeo en Bayamón

Un reloj de lujo y dos cadenas de oro, valorados en $132,000, fueron robados el viernes del camerino de árbitros del coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, mientras se celebraba el evento de boxeo “Saldando Cuentas”, donde los artistas urbanos Bryant Myers y Ovi se enfrentaron en el cuadrilátero.

Según el comunicado de la Policía, el querellante, un hombre de 29 años, sostuvo que, al finalizar la cartelera, entró al camerino y se percató que alguien se apropió ilegalmente de su reloj Richard Mille y dos cadenas de oro, los cuales se encontraban en el interior de su bulto blanco y rosado.

El caso fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

El robo se dio en medio de la celebración de la pelea entre Myers y Ovi, quienes, según el portal de Ticketera, se disponían a ”ponerse los guantes para resolver sus diferencias" tras una riña personal y profesional a través de las redes sociales.

Myers resultó victorioso en el combate de tres rondas. Sin embargo, uno de los momentos más discutidos en redes sociales ocurrió en el último “round”.

A solo minutos de que culminara la pelea, Myers cayó al suelo tras un golpe por parte de Ovi, quien entonces procedió a patearlo.

Rápidamente, intervinieron los árbitros mientras aficionados de la multitud comenzaron a lanzar agua a los artistas.