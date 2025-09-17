Opinión
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente entre un camión y peatones en la PR-30 en Gurabo

La Policía exhortó a los conductores a tomar rutas alternas, como la PR-189

17 de septiembre de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un carril permanecerá cerrado mientras culmina la investigación. (Facebook de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Juncos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un accidente que involucra a un camión y peatones fue reportado en la mañana de este miércoles en el kilómetro 10.9 del expreso PR-30, en dirección de Caguas a Humacao, jurisdicción de Gurabo.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, mientras el conductor del camión transitaba por el lugar, perdió el control del volante.

Acto seguido, impactó otros equipos pesados que se encontraban realizando labores en el área del paseo. Como resultado, dos peatones resultaron heridos y uno de ellos se encuentra en condición grave, según la Uniformada.

Las autoridades informaron que un carril permanecerá cerrado mientras culmina la investigación, por lo que exhortaron a los conductores a transitar por rutas alternas como la carretera PR-189.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoGurabo
