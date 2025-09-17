Reportan accidente entre un camión y peatones en la PR-30 en Gurabo
La Policía exhortó a los conductores a tomar rutas alternas, como la PR-189
17 de septiembre de 2025 - 9:21 AM
Un accidente que involucra a un camión y peatones fue reportado en la mañana de este miércoles en el kilómetro 10.9 del expreso PR-30, en dirección de Caguas a Humacao, jurisdicción de Gurabo.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, mientras el conductor del camión transitaba por el lugar, perdió el control del volante.
Acto seguido, impactó otros equipos pesados que se encontraban realizando labores en el área del paseo. Como resultado, dos peatones resultaron heridos y uno de ellos se encuentra en condición grave, según la Uniformada.
Las autoridades informaron que un carril permanecerá cerrado mientras culmina la investigación, por lo que exhortaron a los conductores a transitar por rutas alternas como la carretera PR-189.
