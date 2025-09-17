Reportan como desaparecido a hombre de Las Piedras
Las autoridades buscan dar con el paradero de Aníbal López Santiago, de 38 años, desaparecido del barrio Ceiba
17 de septiembre de 2025 - 8:35 PM
La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao solicitó la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre de 38 años reportado como desaparecido desde el 7 de septiembre.
Según la requisitoria especial, Aníbal López Santiago desapareció de su residencia en el barrio Ceiba de Las Piedras.
López Santiago fue reportado por su madre, Judith Santiago Santana, y fue descrito como de tez trigueña, de cinco pies con 10 pulgadas (5′10”) de estatura, con un peso aproximado de 110 libras, y ojos y cabello color marrón.
Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.
La Uniformada urge a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de López Santiago, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.
También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al 787-852-1224, extensión 1610.
