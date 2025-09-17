Opinión
17 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecido a hombre de Las Piedras

Las autoridades buscan dar con el paradero de Aníbal López Santiago, de 38 años, desaparecido del barrio Ceiba

17 de septiembre de 2025 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tiroteo es investigado como un incidente vinculado al bajo mundo. (Archivo)
Aníbal López Santiago, desapareció de su residencia en el barrio Ceiba, sector Los Reyes, en la carretera PR-908 de Las Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao solicitó la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre de 38 años reportado como desaparecido desde el 7 de septiembre.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial, Aníbal López Santiago desapareció de su residencia en el barrio Ceiba de Las Piedras.

López Santiago fue reportado por su madre, Judith Santiago Santana, y fue descrito como de tez trigueña, de cinco pies con 10 pulgadas (5′10”) de estatura, con un peso aproximado de 110 libras, y ojos y cabello color marrón.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

La Uniformada urge a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de López Santiago, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al 787-852-1224, extensión 1610.

Aníbal López Santiago, desapareció de su residencia en el barrio Ceiba, sector Los Reyes, en la carretera PR-908 de Las Piedras.
Aníbal López Santiago, desapareció de su residencia en el barrio Ceiba, sector Los Reyes, en la carretera PR-908 de Las Piedras. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
