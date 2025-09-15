Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Aibonito
El individuo fue visto por última vez el 10 de septiembre
15 de septiembre de 2025 - 5:40 PM
La Policía busca dar con el paradero de Nelson Rivera Morales, un hombre de 58 años que desapareció el pasado 10 de septiembre en la PR-727, kilómetro 1.7, del barrio La Plata, sector Almoldadero en Aibonito.
Según un informe de la Uniformada, el individuo salió de su hogar en un Ford Fiesta negro del 2014 hacia un rumbo desconocido y no ha logrado ser localizado. Se desconoce el número de tablilla.
El hombre fue descrito como de tez blanca, seis pies y una pulgada de alto, 160 libras de peso con ojos marrón y cabello negro.
Como señas particulares, Rivera Morales tiene prótesis en ambas piernas y tatuajes en ambos brazos y en la espalda.
Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra y un pantalón corto color negro.
Si usted conoce el paradero de éste hombre, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.
