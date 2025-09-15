Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Aibonito

El individuo fue visto por última vez el 10 de septiembre

15 de septiembre de 2025 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nelson Rivera Morales desapareció el 10 de septiembre. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de Nelson Rivera Morales, un hombre de 58 años que desapareció el pasado 10 de septiembre en la PR-727, kilómetro 1.7, del barrio La Plata, sector Almoldadero en Aibonito.

RELACIONADAS

Según un informe de la Uniformada, el individuo salió de su hogar en un Ford Fiesta negro del 2014 hacia un rumbo desconocido y no ha logrado ser localizado. Se desconoce el número de tablilla.

El hombre fue descrito como de tez blanca, seis pies y una pulgada de alto, 160 libras de peso con ojos marrón y cabello negro.

Como señas particulares, Rivera Morales tiene prótesis en ambas piernas y tatuajes en ambos brazos y en la espalda.

Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra y un pantalón corto color negro.

Si usted conoce el paradero de éste hombre, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidasAibonito
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: