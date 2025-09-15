Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Aibonito

La Policía busca dar con el paradero de Nelson Rivera Morales, un hombre de 58 años que desapareció el pasado 10 de septiembre en la PR-727, kilómetro 1.7, del barrio La Plata, sector Almoldadero en Aibonito.

Según un informe de la Uniformada, el individuo salió de su hogar en un Ford Fiesta negro del 2014 hacia un rumbo desconocido y no ha logrado ser localizado. Se desconoce el número de tablilla.

El hombre fue descrito como de tez blanca, seis pies y una pulgada de alto, 160 libras de peso con ojos marrón y cabello negro.

Como señas particulares, Rivera Morales tiene prótesis en ambas piernas y tatuajes en ambos brazos y en la espalda.

Al momento de su desaparición vestía una camisa color negra y un pantalón corto color negro.