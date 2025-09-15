Radicarán cargos a otras personas en relación al asesinato de Gabriela Nicole Pratts en Aibonito

La Fiscalía de Aibonito presentará denuncias contra más personas en relación al asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Así lo aseguró la secretaria de Justicia este lunes, Lourdes L. Gómez Torres, en entrevista con El Nuevo Día.

“Vamos a radicar cargos a otras personas”, reveló Gómez Torres, enfatizando en que será “pronto”.

“Estamos culminando la investigación, pero se van a radicar”, apuntó la funcionaria.

Hasta el momento, las únicas personas acusadas por el crimen fueron Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, y su madre, Elvia Cabrera.

Sin embargo, al entregar la pesquisa a la Fiscalía de Aibonito, la Policía indicó que había seis sospechosos por el crimen.

Gómez Torres dijo que no podía precisar si imputarán a adultos o menores. Se limitó a recalcar que “estamos bastante adelantados en la investigación”.

La tragedia se reportó el pasado 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.

La vista preliminar está pautada para el 18 de septiembre.