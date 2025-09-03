Tras ataque con arma blanca: entrevistan a tía de imputada por asesinato de Gabriela Nicole

Las autoridades intentan recopilar pistas que lleven a identificar a la persona que habría atacado con un arma blanca a la tía y hermana de las dos imputadas por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts en este municipio.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:30 de la noche de este martes, en el sector El Coquí de Aibonito, en la residencia de la familia de las imputadas del asesinato Elvia Cabrera Rivera y Anthoneiska Avilés Cabrera, quienes se encuentran sumariadas.

Según la investigación preliminar, un sujeto vestido de negro y mahón atacó Mariela Cabrera Rivera, de 43 años de edad, sin mediar palabra, en el patio trasero de la residencia.

Tras sufrir varias heridas cortantes y una puñalada en una pantorrilla, la mujer fue dada de alta y se encuentra en condición estable. Durante este miércoles, fue entrevistada por investigadores, confirmando los hechos, pero no pudo identificar al agresor debido a que tenía el rostro tapado.

El capitán del CIC de Aibonito, Juan Bautista, indicó que la entrevista fue en un cuartel de Coamo “a petición de la víctima”, porque “se sentía más cómoda en un lugar neutral que no hubiera sentido de que estaba siendo vigilada, y la prensa, y demás”.

Hasta el momento no tienen un sospechoso identificado, pero indicó que van a unir la investigación a una querella que la mujer había radicado la semana pasada, alegando que recibió mensajes de texto con amenazas.

“Vamos a comenzar a identificar cámaras en el lugar y unir la investigación con la amenaza de una querella que hizo ella la semana pasada con relación a unos mensajes de texto amenazantes”, sostuvo Bautista.

“Ella hizo la querella el 27 (de agosto) en el cuartel de Aibonito. Vamos a unir la investigación para ver si guarda relación de alguna manera. No sé el contenido de la amenaza porque la tiene el distrito”, agregó.

Detalló que “vamos a hacer un ejercicio con el teléfono para hacer una extracción a ver si encontramos alguna información”.

Mientras, la Policía del Distrito de Aibonito tenía activado un plan de vigilancia con rondas preventivas en el área del Coquí, donde reside la familia de las imputadas y la víctima de la agresión, así como la familia de la joven asesinada.