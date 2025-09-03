Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras ataque con arma blanca: entrevistan a tía de imputada por asesinato de Gabriela Nicole

La Policía unió la investigación a la pesquisa por mensajes amenazantes que había recibido a finales del mes pasado

3 de septiembre de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima es hermana de Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas del asesinato de la adolescente. (Pablo Martinez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades intentan recopilar pistas que lleven a identificar a la persona que habría atacado con un arma blanca a la tía y hermana de las dos imputadas por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts en este municipio.

RELACIONADAS

Los hechos se reportaron a eso de las 8:30 de la noche de este martes, en el sector El Coquí de Aibonito, en la residencia de la familia de las imputadas del asesinato Elvia Cabrera Rivera y Anthoneiska Avilés Cabrera, quienes se encuentran sumariadas.

Según la investigación preliminar, un sujeto vestido de negro y mahón atacó Mariela Cabrera Rivera, de 43 años de edad, sin mediar palabra, en el patio trasero de la residencia.

Tras sufrir varias heridas cortantes y una puñalada en una pantorrilla, la mujer fue dada de alta y se encuentra en condición estable. Durante este miércoles, fue entrevistada por investigadores, confirmando los hechos, pero no pudo identificar al agresor debido a que tenía el rostro tapado.

El capitán del CIC de Aibonito, Juan Bautista, indicó que la entrevista fue en un cuartel de Coamo “a petición de la víctima”, porque “se sentía más cómoda en un lugar neutral que no hubiera sentido de que estaba siendo vigilada, y la prensa, y demás”.

Hasta el momento no tienen un sospechoso identificado, pero indicó que van a unir la investigación a una querella que la mujer había radicado la semana pasada, alegando que recibió mensajes de texto con amenazas.

“Vamos a comenzar a identificar cámaras en el lugar y unir la investigación con la amenaza de una querella que hizo ella la semana pasada con relación a unos mensajes de texto amenazantes”, sostuvo Bautista.

“Ella hizo la querella el 27 (de agosto) en el cuartel de Aibonito. Vamos a unir la investigación para ver si guarda relación de alguna manera. No sé el contenido de la amenaza porque la tiene el distrito”, agregó.

Detalló que “vamos a hacer un ejercicio con el teléfono para hacer una extracción a ver si encontramos alguna información”.

Mientras, la Policía del Distrito de Aibonito tenía activado un plan de vigilancia con rondas preventivas en el área del Coquí, donde reside la familia de las imputadas y la víctima de la agresión, así como la familia de la joven asesinada.

Según Bautista, “con lo que pasó ayer y la semana pasada, entiendo que el Comandante de Área va a revisar el plan de trabajo para hacer los ajustes necesarios”.

Tags
Policía de Puerto RicoGabriela Nicole Pratts RosarioBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: