Buscan a un hombre de 93 años reportado como desaparecido en Aguadilla
Francisco Rivera Lorenzo fue visto por última vez saliendo de su casa en el barrio Palmar, el domingo en la mañana
15 de septiembre de 2025 - 9:52 AM
La Policía intenta dar con el paradero de un adulto mayor de 93 años, identificado como Francisco Rivera Lorenzo, quien fue visto por última vez el domingo en el barrio Palmar, de Aguadilla.
Las autoridades informaron que la desaparición de Rivera Lorenzo fue reportada luego que lo vieran por última vez saliendo de su residencia a eso de las 10:00 a.m. del domingo.
Rivera Lorenzo fue descrito como de 5 pies, 8 pulgadas de estatura y unas 125 libras de peso. Tiene ojos negros y al momento de salir de su casa vestía pantalón negro, camisa marrón con diseño de diferentes colores, una gorra negra de los Yankees y botas altas negras.
De inmediato, no se precisó si el nonagenario sufre alguna condición de salud.
“El personal de Manejo de Emergencias de Aguadilla, dirigido por Luis Balaquer, junto a su personal realizaron una búsqueda por los litorales cercanos a su vivienda, la que ha sido infructuosa hasta este momento. En el día de hoy, lunes, 14 septiembre, se reinicia la búsqueda para su localización”, detalló al Policía, en declaraciones escritas.
De tener información sobre el paradero de adulto mayor, se puede comunicar al (787) 891-1562, (787) 891-5770, (787) 343-2020 o (787) 891-3800 extensiones 1550, 1551, 1411 o 1416.
