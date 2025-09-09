Buscan a un hombre de 32 años reportado como desaparecido en Bayamón
Luis Gabriel Díaz Ayala fue visto por última vez el 3 de septiembre en el condominio Las Villas
9 de septiembre de 2025 - 4:01 PM
La Policía busca dar con el paradero de Luis Gabriel Díaz Ayala, de 32 años quien fue reportado como desaparecido el 3 de septiembre tras ser visto por última vez en un apartamento del condominio Las Villas en Bayamón.
De acuerdo a la requisitoria especial, su madre reportó la desaparición de Díaz Ayala el 4 de septiembre.
Díaz Ayala fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″), con un peso de 140 libras y con ojos y pelo marrón.
La Uniformada añadió que Díaz Ayala tiene una cicatriz en el muslo izquierdo.
Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto deportivo color negro y gris, camisa color negro y calzado deportivo color azul.
Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Díaz Ayala, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o al 787-269-2424, extensiones 1451 o 1452.
