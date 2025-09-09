Opinión
9 de septiembre de 2025
83°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a un hombre de 32 años reportado como desaparecido en Bayamón

Luis Gabriel Díaz Ayala fue visto por última vez el 3 de septiembre en el condominio Las Villas

9 de septiembre de 2025 - 4:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Gabriel Díaz Ayala fue visto por última vez el 3 de septiembre. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de Luis Gabriel Díaz Ayala, de 32 años quien fue reportado como desaparecido el 3 de septiembre tras ser visto por última vez en un apartamento del condominio Las Villas en Bayamón.

De acuerdo a la requisitoria especial, su madre reportó la desaparición de Díaz Ayala el 4 de septiembre.

Díaz Ayala fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″), con un peso de 140 libras y con ojos y pelo marrón.

La Uniformada añadió que Díaz Ayala tiene una cicatriz en el muslo izquierdo.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto deportivo color negro y gris, camisa color negro y calzado deportivo color azul.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Díaz Ayala, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o al 787-269-2424, extensiones 1451 o 1452.

Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
