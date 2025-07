Empleados de prisión de Arkansas son despedidos tras fuga del ‘Diablo en los Ozarks’

Little Rock — Dos empleados de una prisión de Arkansas de donde se fugó un recluso conocido como el ’Diablo en los Ozarks’ han sido despedidos por violaciones de las normas, dijeron el jueves funcionarios de prisiones, mientras se enfrentaban a preguntas de los legisladores, quienes dijeron que la fuga apunta a problemas más profundos.

El jefe de la Junta de Correcciones de Arkansas dijo a los legisladores estatales que las violaciones permitieron a Grant Hardin escapar de la prisión de Calico Rock vistiendo un uniforme improvisado de las fuerzas del orden el 25 de mayo. Pero los funcionarios han dicho que no había evidencia de que los empleados ayudaran a sabiendas a la fuga de Hardin.

‘Si alguno de ellos hubiera seguido la política, no habría sucedido’, dijo Magness a los miembros del subcomité de instituciones benéficas, penales y correccionales del Consejo Legislativo.

Hardin, un ex jefe de policía en la pequeña ciudad de Gateway, cerca de la frontera entre Arkansas y Missouri, está cumpliendo largas condenas por asesinato y violación. Fue el tema del documental de televisión ‘Devil in the Ozarks’.