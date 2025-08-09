Opinión
9 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Robo insólito en Los Ángeles: ladrones huyen con muñecas Labubu valoradas en $7,000

A bordo de una guagua robada, los sujetos enmascarados entraron, se llevaron todo el inventario y causaron daños a la tienda

9 de agosto de 2025 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¡Furor por Labubu! Abre tienda en Berlín. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Un grupo de ladrones enmascarados robó esta semana muñecas Labubu por valor de unos $7,000 de una tienda del área de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

El incidente tuvo lugar la madrugada del miércoles en una tienda de La Puente, una ciudad a unos 29 kilómetros al este de Los Ángeles, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El departamento dijo que los sospechosos utilizaron una Toyota Tacoma robada en el incidente, que fue recuperada poco después. La agencia dijo que estaba investigando el caso y no tenía información adicional.

El Labubu, un juguete creado por el artista Kasing Lung, nacido en Hong Kong, se ha convertido en un artículo de colección popular una década después de que se presentaran por primera vez los monstruos dentudos.

El vendedor de juguetes One Stop Shop dijo en una publicación de Instagram que los ladrones “se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestra tienda”. La tienda publicó imágenes de vigilancia que mostraban a un grupo de personas con sudaderas con capucha y cubiertas faciales irrumpiendo. Se ve a los sospechosos arrastrando artículos y sacando cajas de la tienda.

“Todavía estamos en shock”, dijo la tienda en su publicación, instando a la gente a que les ayude a encontrar a los ladrones.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesToyota
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
