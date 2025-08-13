Se llevaron $700,000: investigan robo a mano armada de un camión blindado en Filadelfia

Filadelfia — La Policía está investigando si el robo a mano armada de un camión Brinks el martes afuera de una tienda en el área de Filadelfia está relacionado con otros cuatro ataques contra vehículos blindados en la ciudad y sus alrededores este verano.

Dos hombres armados se llevaron entre $700,000 y $800,000 en el robo del martes al mediodía en un H Mart en Elkins Park, según la policía del municipio de Cheltenham. Los ladrones, uno descrito como armado con una pistola tipo AR-15 y el otro con una pistola, huyeron con el dinero en efectivo y luego abandonaron su vehículo cerca, dijo la policía. No se realizaron disparos y nadie resultó herido.

El teniente de policía del municipio de Cheltenham, Andrew Snyder, dijo que es el primer robo de este tipo en su municipio, pero las autoridades están investigando si podría estar conectado con cuatro robos de carros blindados en Filadelfia y sus alrededores desde junio que la policía y el FBI están investigando como posiblemente relacionados.

Los fiscales federales anunciaron el miércoles que tres personas de Filadelfia que fueron arrestadas a principios de agosto están acusadas en relación con el robo a mano armada de $2 millones de un vehículo blindado de Brink’s afuera de un Home Depot el 21 de junio.

Un vehículo de transporte blindado de Loomis fue asaltado afuera de un Aldi en un vecindario diferente cinco días después. Luego, el 2 de julio, un camión Brinks fue asaltado afuera de un Dollar General en un centro comercial. Y el 15 de julio, la policía recibió un informe de dos sospechosos que robaban uno de los vehículos blindados en el noreste de Filadelfia.

El agente del FBI Wayne Jacobs le dijo a CBS News Filadelfia que la policía recuperó la mayor parte del dinero robado en el robo del 21 de junio, así como varias armas largas y pistolas. Parte del dinero se había gastado en joyas, ropa y otros artículos, dijo.