13 de agosto de 2025
89°bruma
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lujoso restaurante vegano de Nueva York vuelve a la carne tras no obtener éxito esperado

Las ventas de vino también han disminuido, puesto que los clientes suelen escoger esta bebida para acompañar platos con carne

13 de agosto de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El famoso restaurante de alta gama, en Nueva York, Eleven Madison Park, anunció que volvería a servir platos que incluyen carnes luego de que su exclusividad en platos veganos no fuera económicamente rentable para la empresa. (Facebook / Eleven Madison Park)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— El lujoso restaurante neoyorquino Eleven Madison Park, que hace cuatro años decidió ofrecer únicamente platos veganos, volverá a incluir carne en su menú tras no obtener el éxito esperado con sus opciones vegetales y con el fin de atraer a más comensales.

RELACIONADAS

Daniel Humm, el chef del local -que cuenta con tres estrellas michelín desde 2012-, había decidido eliminar los productos cárnicos de su menú por conciencia climática, una elección que, se pensó, podría ser replicada por otros restaurantes.

Sin embargo, el cocinero confiesa en una entrevista con The New York Times publicada este miércoles que en el último año las reservas para eventos privados -una fuente clave de ingresos- han sido muy escasas.

“Es difícil reunir a 30 personas para una cena corporativa en un restaurante cuya comida se basa en vegetales”, apunta al respecto.

Del mismo modo, señala que las ventas de vino también han disminuido, puesto que los clientes suelen escoger esta bebida para acompañar platos con carne.

El objetivo al incluir productos cárnicos, asegura Humm, es atraer a más comensales, tanto por razones económicas como por “hospitalidad”.

Dos activistas del grupo Personas por el Tratamiento Ético de los Animales (PETA) vestidas con bikinis adornados con hojas de color verde brillante, entregaron hoy emparedados veganos en la ciudad de Bucarest.Las "Damas Lechuga" llevaron carteles en rumano y en inglés que leían: "Comienza fresco: Vegan", promoviendo los beneficios del veganismo. Muchos rumanos ortodoxos cristianos consumen comida vegana por razones religiosas.El grupo "Damas Lechugas" de PETA también viajará a Estambul para continuar reforzando su mensaje.
1 / 5 | Las "Damas Lechuga" promueven el estilo de vida vegano en Rumania. Dos activistas del grupo Personas por el Tratamiento Ético de los Animales (PETA) vestidas con bikinis adornados con hojas de color verde brillante, entregaron hoy emparedados veganos en la ciudad de Bucarest. - The Associated Press

La idea de volver a la carne le vino en un viaje a Grecia, donde vio cómo un pastor sacrificaba una cabra: “Es muy emotivo y se muestra mucho respeto. Si ves todo ese ciclo, por supuesto que no desperdicias ni un bocado”.

Por ello, a partir del próximo 14 de octubre el restaurante ofrecerá un menú de siete a nueve platos por 365 dólares, que pese a todo se compondrá mayoritariamente de productos vegetales.

La diferencia estará en que los clientes podrán sustituir las verduras de sus platos por carne o mariscos.

Aunque confiesa sentir algo de “ansiedad” ante el temor de que el público lo considere un “hipócrita”, Humm opina que “la mejor manera para seguir defendiendo la cocina vegana es permitir que todos participen en la mesa”.

“Creía mucho en la idea de ir ‘completamente a fondo’, pero no me di cuenta de que estábamos excluyendo a personas”, agrega el chef, que en 2024 fue nombrado embajador de buena voluntad de la Unesco para la educación alimentaria por su defensa de los sistemas de alimentación sostenibles.

Tags
Breaking NewsVeganismoRestaurantesNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
