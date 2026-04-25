La chef Marilyn López cocinará junto a su hija en las montañas de Jayuya

Café Catalina y La Bibliotek se unen para lanzar su serie de verano con un evento único e íntimo “Madre e hija: cocinando juntas” el domingo, 3 de mayo a las 11:00 a.m. en el patio de Casa Catalina en Jayuya.

Esta experiencia gastronómica que ofrecerán por primera vez la chef Marilyn López quien compartirá el fogón con su hija, la chef Janshanic Santos, será un brunch de cuatro cursos diseñado para celebrar el sabor, las historias familiares y la conexión en la montaña.

“Cocinar con mi hija es mi sueño y sé que el de toda madre. No solo serviremos un brunch, serviremos lo que somos. Cuando me preguntan si fuera a describir este evento en tres frases tendría que decir: una cocina, dos generaciones, mucho amor por la patria y el sabor boricua. Los asistentes se sentarán en nuestra mesa a celebrar con nosotras lo que nos une: el sabor y la familia” indicó López con emoción.

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Por su parte, Santos dijo: “Crecí viendo a mami convertir ingredientes en recuerdos. Esa mañana en el patio de Casa Catalina van a probar nuestra complicidad como madre e hija, cada curso tiene una historia que vivimos juntas”

“Madre e hija: cocinando juntas” es una experiencia distinta donde la cocina se vuelve puente entre generaciones y cada plato, según las protagonistas, tendrá el sabor a familia, a montaña y a amor.

Para reservaciones, puedes acceder a la página oficial de Casa Catalina o por WhatsApp al (787) 785-9534. También puedes adquirir los boletos a través de www.evenbrite.com.