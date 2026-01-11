Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con esperanza la Chef Marilyn López ante su salida de “Hoy Día Puerto Rico”

Agradeció a Puerto Rico por tanto amor recibido

11 de enero de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La chef Marilyn López era la anfitriona del segmento “Sazón al día” dentro del programa. (Pablo Martínez Rodríguez)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La Chef Marilyn López fue uno de los talentos que quedó fuera el programa matutino “Hoy día Puerto Rico”, según lo anunció Telemundo Puerto Rico el pasado viernes tras informar que este presentará cambios en su plantilla principal.

Ante su salida, el sentir colectivo se manifestó en las redes sociales acerca de la decisión tomada, en la que se incluyó a los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, quienes no formarán parte de la producción del programa, según se estableció.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida profesional. Lo hago con gratitud, con respeto y con el corazón lleno. Gracias a la que fue mi casa, Telemundo Puerto Rico, por abrirme las puertas, por confiar y por permitirme servir desde lo que soy", manifestó López, quien fue la anfitriona del segmento “Sazón al día” dentro del programa.

“Gracias a mis compañeros de la mañana, por el apoyo, el compañerismo y cada momento compartido. Gracias a todo el equipo técnico, camarógrafos, producción y staff, porque su trabajo hace posible la magia que llega a los hogares. Los cambios traen nuevos comienzos, y los recibo con esperanza y visión. Esto no es un final. Es una Evolución. Gracias Puerto Rico, por tanto amor. Todos ustedes hacen que esto solo sea el principio. Seguimos “Amando la Cocina”“, manifestó la también fundadora de Mujeres con Sazón.

Sus expresiones de inmediato recibieron decenas de mensajes no solo de sus seguidores, sino también de aquellos quienes fueron sus compañeros en el canal de Hato Rey.

“Un abrazote! Y el mejor de los éxitos siempre!”, le expresó la telerreportera Zugey Lamela. Mientras que el periodista Julio Rivera Saniel le comunicó: “¡Mi abrazo y cariño de siempre!“. Asimismo, la actriz Norwill Fragoso le envió un “Abrazo!!!!” y el comentarista de farándula, Fernan Vélez “Nalgorazzi” le deseó: “Mucho éxito siempre”.

En la comunicación que hizo la empresa, aclaró que Fontánez continuará como parte del elenco de “Día a día” y laborando en proyectos especiales.

“Telemundo les desea éxito en sus proyectos futuros y les agradece por su dedicación, profesionalismo y esfuerzo durante su tiempo en el programa”, concluyeron.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
