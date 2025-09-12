Roberto Cortés se tira el “Acho PR es otra cosa” en “Hoy día Puerto Rico”
El meteorólogo de “Telenoticias” sorprendió con la popular frase previo a su informe de El Tiempo
12 de septiembre de 2025 - 5:47 PM
12 de septiembre de 2025 - 5:47 PM
Dentro de horas, el astro boricua de la música urbana Bad Bunny comenzará -oficialmente- el último fin de semana de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. A lo largo de la serie de conciertos que arrancó el pasado 11 de julio, sin duda, hay una frase que se ha vuelto icónica: “Acho PR es otra cosa”.
Esta mañana, tras concluir el segmento “Mi punto de vista” de “Hoy día Puerto Rico” la presentadora Ivonne Orsini le lanzó un reto al meteorólogo Roberto Cortés. La idea fue avalada por el resto de sus compañeros.
“Lo más brutal para cerrar este segmento sería que Roberto Cortés diga ‘Acho PR es otra cosa’”, comenzó Orsini. “¿Tú te imaginas?”, añadió Pamela Noa.
Zugey Lamela, quien estuvo en sustitución de Grenda Rivera también comentó: “Si Roberto hace eso va a romper”.
A Cortés no le desagradó la idea y antes de comenzar su informe de El Tiempo complació a sus compañeros. “Acho PR es otra cosa”, expresó.
El meteorólogo continuó con el informe mientras recibía el aplauso de sus compañeros. El momento se suma a las múltiples reacciones que ha generado la residencia del vegabajeño en sus fanáticos a nivel local e internacional.
Recientemente, el exponente dio a conocer que los últimos tres conciertos de “No me quiero ir de aquí”, del 12, 13 y 14 de de septiembre, comenzarán a las 8:30 p.m.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: