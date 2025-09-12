Opinión
12 de septiembre de 2025
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roberto Cortés se tira el “Acho PR es otra cosa” en “Hoy día Puerto Rico”

El meteorólogo de “Telenoticias” sorprendió con la popular frase previo a su informe de El Tiempo

12 de septiembre de 2025 - 5:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Cortés cuenta con más de 30 años de trayectoria en la televisión. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Dentro de horas, el astro boricua de la música urbana Bad Bunny comenzará -oficialmente- el último fin de semana de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. A lo largo de la serie de conciertos que arrancó el pasado 11 de julio, sin duda, hay una frase que se ha vuelto icónica: “Acho PR es otra cosa”.

Esta mañana, tras concluir el segmento “Mi punto de vista” de “Hoy día Puerto Rico” la presentadora Ivonne Orsini le lanzó un reto al meteorólogo Roberto Cortés. La idea fue avalada por el resto de sus compañeros.

“Lo más brutal para cerrar este segmento sería que Roberto Cortés diga ‘Acho PR es otra cosa’”, comenzó Orsini. “¿Tú te imaginas?”, añadió Pamela Noa.

Zugey Lamela, quien estuvo en sustitución de Grenda Rivera también comentó: “Si Roberto hace eso va a romper”.

A Cortés no le desagradó la idea y antes de comenzar su informe de El Tiempo complació a sus compañeros. “Acho PR es otra cosa”, expresó.

El meteorólogo continuó con el informe mientras recibía el aplauso de sus compañeros. El momento se suma a las múltiples reacciones que ha generado la residencia del vegabajeño en sus fanáticos a nivel local e internacional.

Recientemente, el exponente dio a conocer que los últimos tres conciertos de “No me quiero ir de aquí”, del 12, 13 y 14 de de septiembre, comenzarán a las 8:30 p.m.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
