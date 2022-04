Con un reportaje especial presentado por la presentadora Zamira Mendoza, Telenoticias de Telemundo celebró los 30 años del meteorólogo Roberto Cortés frente a las cámaras de televisión. Durante la transmisión de Telenoticias 4PM los compañeros de “el galán del tiempo” se juntaron para enaltecer el trabajo de su colega.

Mendoza, junto a Walter Soto León, Zugey Lamela, Elizabeth Robaina, Ricardo Torres y Lourdes Collazo ofrecieron palabras de elogios y felicitaciones. Tanto Mendoza como Robaina, quienes también conforman “La autoridad en el tiempo” del noticiario, en Cortés un “maestro” que les ha compartido sus conocimientos y las ha guiado desde sus respectivas llegadas.

“Eres un ejemplo e inspiración para mí en esta carrera”, sostuvo Mendoza a través de las redes sociales.

Robert, como es nombrado por sus colegas y amigos, no ha perdido el temple ni un solo día desde que debutó en la televisión en el 1988, según sus compañeros. Aun con lo complicado que fueron sus inicios en la profesión por el difícil acceso a la información, siempre ha mantenido su norte claro y despejado.

“La evolución del reportero del tiempo ha sido radical porque inicialmente, cuando empezamos a hacer esto, no existía ni siquiera el internet. Es más, no existía Windows, así que obtener la información que le íbamos a dar al público era bien complicado. Había que tener una comunicación directa con el Servicio Nacional de Meteorología para tener la información más reciente de los boletines. Eventualmente comienza Windows y nos alivia, porque para subir esa gráfica que tú veías en aquel entonces, que era una resolución bajita, Puerto Rico parecía un puntito porque las imágenes de satélite no tenían resolución, se usaba lo que se llamaba el DOS, que había que escribir una serie de números y símbolos para pedir esa gráfica”, relató el veterano comunicador que también forma parte de las producciones “Hoy Día Puerto Rico”, “Alexandra a las 12″ y “Día a Día”, en una entrevista reciente con este medio.

Años después, con la llegada del internet y nuevas tecnologías, según el galardonado comunicador, el televidente recibe todos los días el informe del tiempo a la mano. Sin embargo, en ese momento, defendió su rol y el de sus colegas destacados en los medios. Aun con todas las novedades que se continúan implementando, “eso es una información cruda porque no está analizada”, comentó.

Entre novedad y novedad, Cortés también le ha dado la bienvenida a nuevas figuras que se han sumado a “La autoridad en el tiempo”, Robaina y Mendoza. En la conversación, quienes muchos consideran una imagen de verticalidad y credibilidad, reconoció las aportaciones de sus compañeras que, a su vez, pertenecen a otra generación.

“No hay ningún tipo de inconvenientes para mí darle algunos insumos de lo que yo he ido aprendiendo con el pasar de los años. Al contrario, me parece que les puede ser de provecho y con ellas veo lo que es el joven, porque no soy joven, yo soy un viejo ya y ya yo estoy entrando en un dinosaurio dentro de esto. Aunque la gente dice que me veo bien, pero ya yo soy un dinosaurio y ellos tienen otra forma de hacer su reporte y uno también se adapta a ese tipo de desempeño que ellos tienen de la manera que yo lo hacía inicialmente era algo quizás más sosegado, ahora tiene un poquito más de emoción y eso responde a las tendencias modernas”, comentó.