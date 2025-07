Pasión y mucho ritmo en la gran final de “¡Claro que baila!”

View this post on Instagram

“Las lágrimas ya no salen… no ha sido fácil. Como he dicho en cada momento, este programa me ha acompañado en transformaciones de vida. Jamás pensé cuánto necesitaba estar aquí. Honestamente, no pensaba en el premio, sino que tenía que cumplir y llevar un mensaje. Que las reinas, somos más que el físico, mucho más que pararnos en tacones. Somos esencia, valor y humanidad. Y vine a dejar claro que las mujeres también merecemos estar en este espacio. Estoy bendecida”, comentó emocionada Guilfú quien se llevó el gran premio de $40,000.