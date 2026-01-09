“Hoy Día Puerto Rico” se sacude con la salida inesperada de varios talentos

El panorama mediático de la isla comienza el 2026 con sorpresas estratégicas. Tras un 2025 marcado por contenidos producidos fuera de la isla, las cadenas locales han apostado por una oferta renovada de noticias y producciones propias para retener a una audiencia cada vez más exigente.

En esa línea, Telemundo Puerto Rico anunció que debido a ajustes que responden a una reestructuración en sus operaciones, este 2026, el programa matutino “Hoy día Puerto Rico” presentará cambios en su plantilla principal.

“Comenzando en enero, los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, así como la experta en cocina, chef Marilyn, no formarán parte de la producción del programa", establecieron.

La empresa, asimismo, aclaró que Fontánez continuará como parte del elenco de “Día a día” y laborando en proyectos especiales.

“Telemundo les desea éxito en sus proyectos futuros y les agradece por su dedicación, profesionalismo y esfuerzo durante su tiempo en el programa”, concluyeron.