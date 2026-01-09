Opinión
EntretenimientoTelevisión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Hoy Día Puerto Rico” se sacude con la salida inesperada de varios talentos

A través de un comunicado, Telemundo Puerto Rico especificó las razones de las repentinas salidas

9 de enero de 2026 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elenco del programa mañanero "Hoy Día", de Telemundo Puerto Rico. De izquierda a derecha la chef Marilyn López, Carlos McConnie, Jacky Fontánez, Pamela Noa, Ivonne Orsini y Jasond Calderón.
Este 2026 el programa matutino “Hoy día Puerto Rico” presentará cambios en su plantilla principal. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El panorama mediático de la isla comienza el 2026 con sorpresas estratégicas. Tras un 2025 marcado por contenidos producidos fuera de la isla, las cadenas locales han apostado por una oferta renovada de noticias y producciones propias para retener a una audiencia cada vez más exigente.

En esa línea, Telemundo Puerto Rico anunció que debido a ajustes que responden a una reestructuración en sus operaciones, este 2026, el programa matutino “Hoy día Puerto Rico” presentará cambios en su plantilla principal.

“Comenzando en enero, los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, así como la experta en cocina, chef Marilyn, no formarán parte de la producción del programa", establecieron.

La empresa, asimismo, aclaró que Fontánez continuará como parte del elenco de “Día a día” y laborando en proyectos especiales.

“Telemundo les desea éxito en sus proyectos futuros y les agradece por su dedicación, profesionalismo y esfuerzo durante su tiempo en el programa”, concluyeron.

Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". Orsini forma parte del proyecto desde su lanzamiento en el 2021. "Hoy día Puerto Rico" se transmite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.
1 / 7 | El poder femenino se apodera de "Hoy día Puerto Rico" . Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". - Vanessa Serra Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
