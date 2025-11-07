Equipo de “Hoy día Puerto Rico” sufre una “irreparable pérdida”

Si de pasarla bien se trata, el equipo de “Hoy día Puerto Rico” sabe perfectamente cómo hacerlo. Hoy, 7 de noviembre, la presentadora Pamela Noa tuvo un percance con su ropa y eso fue suficiente para montar el relajo.

“Cositas que pasan ‘live’ en ‘Hoy día Puerto Rico’ y de todo hacemos un vacilon y los incluimos a ustedes”, expresó Noa a través de sus redes sociales.

La también locutora acompañó sus palabras con un video que recoge el momento desde que se le rompió su camisa hasta cuando sus compañeros celebraron un acto de recordación a la pieza.

“Estamos felices, pero, baja la música un momento. No está Pamela en este momento. Música triste. Ella está bien. La camisa de Pamela nos acompañó en la última hora de programación, pero, en vivo, pasó a mejor vida”, dijo Ivonne Orsini.

Luego, Noa se unió al resto para “despedir” la camisa. El acto fue musicalizado con la canción “Yo te extrañaré” de Tercer Cielo.

“Hoy, un 7 de noviembre, en vivo, cuando un zipper explota”, agregó Orsini. “Fue tan repentina su partida, estábamos en una entrevista y el zipper decidió salirse y partir”, añadió Jasond Calderón.