7 de noviembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Equipo de “Hoy día Puerto Rico” sufre una “irreparable pérdida”

Los presentadores celebraron una pequeña ceremonia con música de Tercer Cielo

7 de noviembre de 2025 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ivonne Orsini, Pamela Noa, Jacky Fontánez, Carlos McConnie y Jasond Calderón. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si de pasarla bien se trata, el equipo de “Hoy día Puerto Rico” sabe perfectamente cómo hacerlo. Hoy, 7 de noviembre, la presentadora Pamela Noa tuvo un percance con su ropa y eso fue suficiente para montar el relajo.

RELACIONADAS

“Cositas que pasan ‘live’ en ‘Hoy día Puerto Rico’ y de todo hacemos un vacilon y los incluimos a ustedes”, expresó Noa a través de sus redes sociales.

La también locutora acompañó sus palabras con un video que recoge el momento desde que se le rompió su camisa hasta cuando sus compañeros celebraron un acto de recordación a la pieza.

“Estamos felices, pero, baja la música un momento. No está Pamela en este momento. Música triste. Ella está bien. La camisa de Pamela nos acompañó en la última hora de programación, pero, en vivo, pasó a mejor vida”, dijo Ivonne Orsini.

Luego, Noa se unió al resto para “despedir” la camisa. El acto fue musicalizado con la canción “Yo te extrañaré” de Tercer Cielo.

“Hoy, un 7 de noviembre, en vivo, cuando un zipper explota”, agregó Orsini. “Fue tan repentina su partida, estábamos en una entrevista y el zipper decidió salirse y partir”, añadió Jasond Calderón.

Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". Orsini forma parte del proyecto desde su lanzamiento en el 2021. "Hoy día Puerto Rico" se transmite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.
1 / 7 | El poder femenino se apodera de "Hoy día Puerto Rico" . Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". - Vanessa Serra Díaz
Tags
Hoy día Puerto RicoTelemundotelevisiónPamela Noa
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
