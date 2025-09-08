Reportan como desaparecido a un joven de 19 años en Guayama

La Policía busca dar con el paradero de Ángel Joel Pérez Novoa, un joven de 19 años visto por última vez en la calle C de la urbanización Villa Rosa 2, en Guayama.

Según un informe de la Uniformada, Pérez Novoa fue reportado como desaparecido el 26 de agosto por su trabajadora social.

El joven mantuvo una conversación telefónica con la profesional el 20 de junio y, desde entonces, la mujer desconoce su paradero.

Pérez Novoa mide seis pies con dos pulgadas (6′2″), pesa aproximadamente 150 libras y tiene ojos marrones, tez blanca y pelo negro.

Como seña particular, tiene tatuada una rosa en la mano derecha.