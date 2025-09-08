Opinión
8 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecido a un joven de 19 años en Guayama

No han podido contactar a Ángel Joel Pérez Novoa desde el 20 de junio

8 de septiembre de 2025 - 7:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Pérez Novoa lleva desaparecido desde el 20 de junio. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de Ángel Joel Pérez Novoa, un joven de 19 años visto por última vez en la calle C de la urbanización Villa Rosa 2, en Guayama.

RELACIONADAS

Según un informe de la Uniformada, Pérez Novoa fue reportado como desaparecido el 26 de agosto por su trabajadora social.

El joven mantuvo una conversación telefónica con la profesional el 20 de junio y, desde entonces, la mujer desconoce su paradero.

Pérez Novoa mide seis pies con dos pulgadas (6′2″), pesa aproximadamente 150 libras y tiene ojos marrones, tez blanca y pelo negro.

Como seña particular, tiene tatuada una rosa en la mano derecha.

Si usted tiene información que ayude a la Policía, comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787)343-2020 o al (787)866-2020 Ext. 1452 o 1552.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidasGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
