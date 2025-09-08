Opinión
8 de septiembre de 2025
83°aguaceros
Seguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Difunden imágenes de asaltante de una sucursal de un banco en Cayey

Ninguna de las 15 personas que se encontraban en el lugar resultó herida

8 de septiembre de 2025 - 3:52 PM

Updated At

Actualizado el 8 de septiembre de 2025 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Un hombre asaltó una sucursal del Banco Popular en el barrio Montellanos en Cayey a las 12:26 p.m. del lunes.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el individuo le entregó una nota a la cajera anunciándole el asalto y posteriormente se llevó una cantidad de dinero indeterminada al momento.

Actualmente, el banco se encuentra haciendo inventario para determinar la cuantía robada.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se ve como el asaltante cometío el delito en el que ninguna persona resultó herida.

La Policía busca información que pueda llevar a la detención de este individuo sospechoso de cometer un asalto en una sucursal de Banco Popular en Cayey.
La Policía busca información que pueda llevar a la detención de este individuo sospechoso de cometer un asalto en una sucursal de Banco Popular en Cayey. (Suministrada)

En el lugar se encontraban un total de diez empleados y otras cinco personas.

El caso es investigado por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía

Breaking News Policía de Puerto Rico Cayey Asaltos Banco Popular Robo a bancos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
