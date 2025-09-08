Difunden imágenes de asaltante de una sucursal de un banco en Cayey
Ninguna de las 15 personas que se encontraban en el lugar resultó herida
8 de septiembre de 2025 - 3:52 PM
Actualizado el 8 de septiembre de 2025 - 3:56 PM
8 de septiembre de 2025 - 3:52 PM
Actualizado el 8 de septiembre de 2025 - 3:56 PM
Un hombre asaltó una sucursal del Banco Popular en el barrio Montellanos en Cayey a las 12:26 p.m. del lunes.
Según un informe de la Policía, el individuo le entregó una nota a la cajera anunciándole el asalto y posteriormente se llevó una cantidad de dinero indeterminada al momento.
Actualmente, el banco se encuentra haciendo inventario para determinar la cuantía robada.
En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se ve como el asaltante cometío el delito en el que ninguna persona resultó herida.
En el lugar se encontraban un total de diez empleados y otras cinco personas.
El caso es investigado por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: