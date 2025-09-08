Difunden imágenes de asaltante de una sucursal de un banco en Cayey

Un hombre asaltó una sucursal del Banco Popular en el barrio Montellanos en Cayey a las 12:26 p.m. del lunes.

Según un informe de la Policía, el individuo le entregó una nota a la cajera anunciándole el asalto y posteriormente se llevó una cantidad de dinero indeterminada al momento.

Actualmente, el banco se encuentra haciendo inventario para determinar la cuantía robada.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se ve como el asaltante cometío el delito en el que ninguna persona resultó herida.

La Policía busca información que pueda llevar a la detención de este individuo sospechoso de cometer un asalto en una sucursal de Banco Popular en Cayey. (Suministrada)

En el lugar se encontraban un total de diez empleados y otras cinco personas.