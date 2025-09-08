Opinión
8 de septiembre de 2025
86°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que fue asesinado cerca de un residencial público en Guaynabo

El occiso, de 23 años, tenía antecedentes penales

8 de septiembre de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de un crimen.
El informe preliminar de la Policía indica que a las 11:09 p.m. se reportó un incidente violento en el lugar a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía reportó que el Instituto de Ciencias Forenses identificó a un hombre que fue asesinado el jueves pasado en las inmediaciones del residencial Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo.

El occiso fue identificado como Isaia J. Figueroa Rosas, de 23 años y residente de San Juan. De acuerdo con el informe policíaco, este tenía expediente criminal por violaciones a la ley de sustancias controladas.

La semana pasada, la Uniformada reportó que un hombre fue asesinado la noche del jueves en el residencial público.

El informe preliminar de la Policía indica que a las 11:09 p.m. se reportó un incidente violento en el lugar a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar las autoridades al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

El agente Francisco Alicea Díaz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión a la fiscal Aileen González Rua, se encuentran a cargo de la pesquisa.

Policía de Puerto Rico Guaynabo Asesinatos Instituto de Ciencias Forenses
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
