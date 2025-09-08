Identifican a hombre que fue asesinado cerca de un residencial público en Guaynabo

La Policía reportó que el Instituto de Ciencias Forenses identificó a un hombre que fue asesinado el jueves pasado en las inmediaciones del residencial Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo.

El occiso fue identificado como Isaia J. Figueroa Rosas, de 23 años y residente de San Juan. De acuerdo con el informe policíaco, este tenía expediente criminal por violaciones a la ley de sustancias controladas.

La semana pasada, la Uniformada reportó que un hombre fue asesinado la noche del jueves en el residencial público.

El informe preliminar de la Policía indica que a las 11:09 p.m. se reportó un incidente violento en el lugar a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar las autoridades al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre.