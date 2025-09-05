Asesinan a un hombre en residencial de Guaynabo
La víctima no ha sido identificada
5 de septiembre de 2025 - 7:02 AM
Un hombre fue asesinado la noche del jueves en el residencial Rafael Martínez Nadal en Guaynabo.
El informe preliminar de la Policía indica que a las 11:09 p.m. se reportó un incidente violento en el lugar a traves de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar las autoridades al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre quien aún no ha sido identificado.
El agente Francisco Alicea Díaz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión a la fiscal Aileen González Rua, se encuentran a cargo de la pesquisa.
