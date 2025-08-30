Opinión
30 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía investiga: asesinan a un hombre en Salinas

William Rentas Solís contaba con expediente criminal por violaciones a Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas

30 de agosto de 2025 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama lidera la pesquisa. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 38 años fue asesinado en la noche del viernes en la urbanización Villas del Coquí, en Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los oficiales sobre disparos.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de William Rentas Solís.

Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas.

La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, junto a la fiscal Alba Bermúdez, investigan los hechos.

Tags
Breaking NewsAsesinatosSalinasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
