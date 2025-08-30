La Policía investiga: asesinan a un hombre en Salinas

Un hombre de 38 años fue asesinado en la noche del viernes en la urbanización Villas del Coquí, en Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los oficiales sobre disparos.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de William Rentas Solís.

Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas.