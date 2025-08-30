La Policía investiga: asesinan a un hombre en Salinas
William Rentas Solís contaba con expediente criminal por violaciones a Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas
30 de agosto de 2025 - 9:43 AM
Un hombre de 38 años fue asesinado en la noche del viernes en la urbanización Villas del Coquí, en Salinas, informó la Policía.
De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los oficiales sobre disparos.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de William Rentas Solís.
Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas.
La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, junto a la fiscal Alba Bermúdez, investigan los hechos.
