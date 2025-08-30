Opinión
30 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en las parcelas Aguas Claras en Ceiba

Una llamada alertó a las autoridades sobre disparos en la calle Gardenia

30 de agosto de 2025 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Imagen de archivo de una escena del crimen. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a las 11:28 p.m. del viernes en la calle Gardenia, parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual yacía en el pavimento, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El occiso, que no ha sido ha sido identificado, vestía pantalón largo color negro, camisa azul y tenis negros, informó la Uniformada.

El agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Pedro A. Vargas, se hicieron cargo de la pesquisa.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
