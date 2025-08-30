Asesinan a un hombre en las parcelas Aguas Claras en Ceiba
Una llamada alertó a las autoridades sobre disparos en la calle Gardenia
30 de agosto de 2025 - 8:30 AM
Un hombre fue asesinado a las 11:28 p.m. del viernes en la calle Gardenia, parcelas Aguas Claras, en Ceiba.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó sobre disparos en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual yacía en el pavimento, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
El occiso, que no ha sido ha sido identificado, vestía pantalón largo color negro, camisa azul y tenis negros, informó la Uniformada.
El agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Pedro A. Vargas, se hicieron cargo de la pesquisa.
