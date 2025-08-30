Asesinan a un hombre en las parcelas Aguas Claras en Ceiba

Un hombre fue asesinado a las 11:28 p.m. del viernes en la calle Gardenia, parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual yacía en el pavimento, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El occiso, que no ha sido ha sido identificado, vestía pantalón largo color negro, camisa azul y tenis negros, informó la Uniformada.