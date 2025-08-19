Asesinan a un hombre en un incidente reportado en Salinas
De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades
19 de agosto de 2025 - 8:49 AM
19 de agosto de 2025 - 8:49 AM
Un hombre fue asesinado este martes en la carretera 706, kilómetro 3.3, del sector La Julia, en Salinas, informó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de de proyectil de bala.
De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investiga los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: