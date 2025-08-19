Opinión
19 de agosto de 2025
84°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en un incidente reportado en Salinas

De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades

19 de agosto de 2025 - 8:49 AM

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investiga los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado este martes en la carretera 706, kilómetro 3.3, del sector La Julia, en Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de de proyectil de bala.

De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investiga los hechos.

