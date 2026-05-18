Hallan causa para arresto contra hombre por falsificar documentos y librarse de $4,000 en multas de tránsito
La fiscalía de Mayagüez radicó cargos por posesión y traspaso de documentos falsos
18 de mayo de 2026 - 6:24 PM
18 de mayo de 2026 - 6:24 PM
El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente alteró y modificó varias resoluciones de revisión de multas para archivar un total de $4,000 en infracciones de tránsito.
Según un informe de la Policía, David E. Ramos Ríos, residente de Aguadilla, llegó hasta las oficinas del del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Mayagüez y entregó los documentos que posteriormente fueron verificados por el personal autorizado y quienes se percataron de que estaban alterados.
La Fiscalía de Mayagüez radicó cargos contra Ramos Ríos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por fraude.
Por su parte, la jueza Noricelis Rosado Santiago, determinó causa y le fijó una fianza de $13,000, la cual prestó.
Ramos Ríos quedó bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar el 8 de junio de 2026.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: