Hallan causa para arresto contra hombre por falsificar documentos y librarse de $4,000 en multas de tránsito

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente alteró y modificó varias resoluciones de revisión de multas para archivar un total de $4,000 en infracciones de tránsito.

Según un informe de la Policía, David E. Ramos Ríos, residente de Aguadilla, llegó hasta las oficinas del del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Mayagüez y entregó los documentos que posteriormente fueron verificados por el personal autorizado y quienes se percataron de que estaban alterados.

La Fiscalía de Mayagüez radicó cargos contra Ramos Ríos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por fraude.

Por su parte, la jueza Noricelis Rosado Santiago, determinó causa y le fijó una fianza de $13,000, la cual prestó.