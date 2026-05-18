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Hallan causa para arresto contra hombre por falsificar documentos y librarse de $4,000 en multas de tránsito

La fiscalía de Mayagüez radicó cargos por posesión y traspaso de documentos falsos

18 de mayo de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fiscalía de Mayagüez radicó cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados al igual que por fraude. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre de 34 años que presuntamente alteró y modificó varias resoluciones de revisión de multas para archivar un total de $4,000 en infracciones de tránsito.

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Según un informe de la Policía, David E. Ramos Ríos, residente de Aguadilla, llegó hasta las oficinas del del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Mayagüez y entregó los documentos que posteriormente fueron verificados por el personal autorizado y quienes se percataron de que estaban alterados.

La Fiscalía de Mayagüez radicó cargos contra Ramos Ríos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por fraude.

Por su parte, la jueza Noricelis Rosado Santiago, determinó causa y le fijó una fianza de $13,000, la cual prestó.

Ramos Ríos quedó bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar el 8 de junio de 2026.

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Breaking NewsCescoTribunal de MayagüezPolicía de Puerto Ricofraude
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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