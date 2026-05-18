Jurado falla contra Elon Musk en su disputa con OpenAI y desestiman las demandas

OAKLAND, California - Un tribunal federal desestimó el lunes las demandas presentadas contra OpenAI y sus principales ejecutivos por Elon Musk, quien les acusó de traicionar una visión compartida para que guiara el desarrollo de la inteligencia artificial como una organización sin ánimo de lucro dedicada al beneficio de la humanidad.

Musk, el hombre más rico del mundo, fue cofundador de OpenAI, la empresa que se lanzó en 2015 y llegó a crear ChatGPT. Tras invertir $38 millones de dólares en sus primeros años, Musk acusó al consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y a su principal adjunto de pasar a ganar dinero a sus espaldas.

El jurado, compuesto por nueve personas, consideró que Musk esperó demasiado para presentar su demanda y no respetó el plazo de prescripción.

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El jurado actuó en calidad de asesor, pero la juez Yvonne González Rogers aceptó el veredicto el lunes como propio del tribunal y desestimó las demandas de Musk. El jurado deliberó solo dos horas antes de emitir su veredicto.

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El juicio que comenzó el 27 de abril en Oakland, California, arrojó luz sobre el amargo desencuentro entre los dos titanes de Silicon Valley y los inicios de OpenAI, ahora una empresa valorada en $852,000 millones y que avanza hacia la que podría ser una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia.

Altman y OpenAI afirmaron que nunca hubo una promesa de mantener OpenAI sin ánimo de lucro para siempre. De hecho, argumentaron, Musk lo sabía y presentó su demanda porque no podía tener un control unilateral sobre el desarrollador de IA de rápido crecimiento.

Musk reclamaba daños y perjuicios por los esfuerzos altruistas de la rama benéfica de OpenAI, así como la expulsión de Altman del consejo de OpenAI. La decisión de Musk de dejar de financiar la empresa contribuyó a una amarga ruptura entre los antiguos aliados. Musk afirma que estaba respondiendo a una conducta engañosa que el consejo de OpenAI detectó cuando despidió a Altman como consejero delegado en 2023, antes de que recuperara su puesto días después.

Durante las tres semanas que duró el juicio, testificaron Musk, Altman y su principal lugarteniente, Greg Brockman, además del consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, y otros muchos miembros de la órbita de los titanes tecnológicos. Musk dijo a los miembros del jurado en su primero de los tres días en el estrado que, fundamentalmente, “creo que van a tratar de hacer esta demanda ... muy complicada, pero en realidad es muy simple”, dijo Musk. “Que es que no está bien robar una organización benéfica”.

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La demanda de Musk alegaba que, además de “incumplimiento de fideicomiso benéfico”, Altman y Brockman se enriquecieron injustamente con la ganancia inesperada al dispararse la valoración del fabricante de ChatGPT. Brockman reveló durante el juicio que su participación en OpenAI vale unos 30.000 millones de dólares.

OpenAI ha rechazado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento destinado a socavar su rápido crecimiento y reforzar la propia xAI de Musk, que lanzó en 2023 como competidora. Durante el interrogatorio, Musk se mostró combativo en ocasiones con el abogado de OpenAI, William Savitt.

“Sus preguntas no son sencillas”, dijo Musk en un momento dado. “Están diseñadas para engañarme esencialmente”.

Los miembros del jurado también escucharon a testigos como Helen Toner y Tasha McCauley, exmiembros del consejo de OpenAI, que hablaron sobre la decisión de despedir a Altman en 2023. Ellas mismas fueron expulsadas del consejo cuando Altman volvió a su puesto unos días después.

Altman y Musk compitieron por el puesto de consejero delegado de OpenAI en sus primeros años. En su testimonio, Altman dijo que le preocupaban los intentos de Musk de hacerse con un mayor control sobre OpenAI, cuyo objetivo era construir de forma segura una forma de IA mejor que la humana, denominada inteligencia general artificial.

“Parte de la razón por la que creamos OpenAI es que no creíamos que la inteligencia artificial pudiera estar bajo el control de una sola persona, por muy buenas que fueran sus intenciones”, afirma Altman.

Casi al final de su testimonio, Altman dijo que, antes de que las cosas se torcieran, tenía muy buena opinión de Musk.

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