Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años frente a iglesia en Aguadilla

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 33 años, reportada el lunes en la noche, en Aguadilla.

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada a eso de las 8:12 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un herido de bala en el poblado San Antonio. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre frente a la Iglesia católica del poblado.

El occiso fue identificado como Joadbert De León Cabán, de 33 años.