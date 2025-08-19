Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años frente a iglesia en Aguadilla
La Policía llegó al lugar tras recibir informes sobre una persona herida de bala
19 de agosto de 2025 - 6:19 AM
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 33 años, reportada el lunes en la noche, en Aguadilla.
De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada a eso de las 8:12 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un herido de bala en el poblado San Antonio. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre frente a la Iglesia católica del poblado.
El occiso fue identificado como Joadbert De León Cabán, de 33 años.
La investigación está en manos de personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, junto a fiscal Paola Reyes.
