19 de agosto de 2025
80°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años frente a iglesia en Aguadilla

La Policía llegó al lugar tras recibir informes sobre una persona herida de bala

19 de agosto de 2025 - 6:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de un crimen en una foto de archivo.
El occiso fue identificado como Joadbert De León Cabán, de 33 años. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 33 años, reportada el lunes en la noche, en Aguadilla.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada a eso de las 8:12 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un herido de bala en el poblado San Antonio. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre frente a la Iglesia católica del poblado.

El occiso fue identificado como Joadbert De León Cabán, de 33 años.

La investigación está en manos de personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, junto a fiscal Paola Reyes.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
