19 de agosto de 2025
83°ligeramente nublado
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía habría regresado a escena del asesinato de Gabriela Nicole Pratts en Aibonito

Las autoridades presuntamente se encontraban en el lugar recopilando imágenes

18 de agosto de 2025 - 7:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades presuntamente cuentan con cuatro menores y dos adultas como sospechosas en este caso, aunque al momento no se han radicado cargos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades regresaron, este lunes, a la escena en Aibonito donde ocurrió el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en la madrugada del pasado 11 de agosto.

RELACIONADAS

Según Noticentro (WAPA-TV), por la zona sobrevoló un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), mientras que en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano donde ocurrió el fatal ataque contra la menor de 16 años, se bloqueó el tránsito debido a la presencia de patrullas en la escena.

El Nuevo Día solicitó expresiones a la Policía de Puerto Rico, quien indicó que solo el Departamento de Justicia emitiría expresiones sobre el estatus de este caso, pero la agencia se limitó a compartir las siguientes expresiones:

“El Departamento de Justicia no descansará hasta que quienes resulten responsables del crimen contra la joven Gabriela Nicole enfrenten todo el peso de la ley. En Derecho, especialmente en el ámbito criminal, es fundamental actuar siempre con responsabilidad y presentar casos sólidos, con prueba más allá de duda razonable. Tanto la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, y la Fiscalía trabajan sin descanso desde el primer momento para cumplir con el deber que tenemos de esclarecer este caso y hacer justicia”, leen las declaraciones compartidas a este medio.

El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.Una comitiva fúnebre adornada de globos blancos y lazos rosados partió desde el salón de la fraternidad Nu Delta Chi, lugar donde Gabriela Nicole fue velada, hasta el cementerio. El velatorio cse extendiró durante la mañana del viernes y, a eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió hasta el cementerio. Allí globos azules, rosados y blancos fueron lanzados al cielo como última despedida de la joven estudiante.
1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Los hechos

El incidente fue reportado a eso de las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano.

Según el Negociado de la Policía, una llamada desde una institución médica informó que una adolescente y otro joven, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

El vil ataque resultó en ocho heridas punzantes en distintas partes del cuerpo de Pratts Rosario, mientras que el otro joven recibió una herida en el área del costado.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas. El Departamento de Salud informó que el joven se encontraba estable.

De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó de una actividad de cierre del verano y, al finalizarla, se dirigió a un cruce con otras personas.

Las autoridades sostienen que, en medio de la interacción, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario habría intervenido y resultó apuñalada, según la Uniformada. El joven fue herido al tratar de proteger a Pratts Rosario, sostuvo la Policía.

"Habrá justicia": lo que ocurrió en el sepelio de Gabriela Nicole en Aibonito



Estremecedor video: cientos dan el último adiós a "Lela" tras su asesinato

Mientras, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) confirmó en días recientes que colabora con el Negociado de la Policía en la investigación sobre el asesinato.

Por el momento, las autoridades no han presentado cargos contra ninguna persona relacionado a este crimen que ha conmocionado al país.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
