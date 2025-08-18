Policía habría regresado a escena del asesinato de Gabriela Nicole Pratts en Aibonito
Las autoridades presuntamente se encontraban en el lugar recopilando imágenes
18 de agosto de 2025 - 7:17 PM
Las autoridades regresaron, este lunes, a la escena en Aibonito donde ocurrió el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en la madrugada del pasado 11 de agosto.
Según Noticentro (WAPA-TV), por la zona sobrevoló un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), mientras que en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano donde ocurrió el fatal ataque contra la menor de 16 años, se bloqueó el tránsito debido a la presencia de patrullas en la escena.
El Nuevo Día solicitó expresiones a la Policía de Puerto Rico, quien indicó que solo el Departamento de Justicia emitiría expresiones sobre el estatus de este caso, pero la agencia se limitó a compartir las siguientes expresiones:
“El Departamento de Justicia no descansará hasta que quienes resulten responsables del crimen contra la joven Gabriela Nicole enfrenten todo el peso de la ley. En Derecho, especialmente en el ámbito criminal, es fundamental actuar siempre con responsabilidad y presentar casos sólidos, con prueba más allá de duda razonable. Tanto la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses, y la Fiscalía trabajan sin descanso desde el primer momento para cumplir con el deber que tenemos de esclarecer este caso y hacer justicia”, leen las declaraciones compartidas a este medio.
El incidente fue reportado a eso de las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano.
Según el Negociado de la Policía, una llamada desde una institución médica informó que una adolescente y otro joven, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.
El vil ataque resultó en ocho heridas punzantes en distintas partes del cuerpo de Pratts Rosario, mientras que el otro joven recibió una herida en el área del costado.
La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas. El Departamento de Salud informó que el joven se encontraba estable.
De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó de una actividad de cierre del verano y, al finalizarla, se dirigió a un cruce con otras personas.
Las autoridades sostienen que, en medio de la interacción, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.
Pratts Rosario habría intervenido y resultó apuñalada, según la Uniformada. El joven fue herido al tratar de proteger a Pratts Rosario, sostuvo la Policía.
Mientras, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) confirmó en días recientes que colabora con el Negociado de la Policía en la investigación sobre el asesinato.
Por el momento, las autoridades no han presentado cargos contra ninguna persona relacionado a este crimen que ha conmocionado al país.
