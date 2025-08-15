FBI colabora en investigación por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole en Aibonito . El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.

“Estamos colaborando con la Policía”, dijo la portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio, quien explicó a El Nuevo Día que la agencia colabora con la Uniformada en un sinnúmero de casos donde puede haber un nexo federal.

Aunque reportes apuntan a que un Toyota Corolla modelo del 1999 -presuntamente relacionado con la pesquisa sobre el asesinato- fue trasladado a las instalaciones del FBI, la información no fue confirmada.

La noticia sobre la colaboración del FBI en el caso trascendió justamente el día en que la familia de la menor —que clama por justicia— le dio el último adiós en el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito.

“Quiero justicia y es ya. Quiero que paguen cada una de las que te quitaron la vida y me dejaron solita sin mi ”Lela". Despertar y no tenerte a mi lado es un dolor que no se lo deseo a nadie", escribió la madre de la menor, Lisandra Rosario, en sus redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han presentado cargos contra ninguna persona relacionado a este crimen que ha conmocionado al país.

El crimen se reportó a las 12:00 a.m., del 11 de agosto, cuando la Policía fue alertada de un asesinato y un menor herido de arma blanca, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14.

Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a la Policía sobre la situación, donde dos menores de 16 años (una mujer y un hombre) habían llegado al lugar con heridas.