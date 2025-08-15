Opinión
15 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI colabora en investigación por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole en Aibonito

La joven de 16 años murió la madrugada del 11 de agosto tras ser herida con un arma blanca, informó la Policía

15 de agosto de 2025 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.Una comitiva fúnebre adornada de globos blancos y lazos rosados partió desde el salón de la fraternidad Nu Delta Chi, lugar donde Gabriela Nicole fue velada, hasta el cementerio. El velatorio cse extendiró durante la mañana del viernes y, a eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió hasta el cementerio. Allí globos azules, rosados y blancos fueron lanzados al cielo como última despedida de la joven estudiante.
1 / 30 | FBI colabora en investigación por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole en Aibonito . El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que colabora con el Negociado de la Policía en la investigación sobre el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en Aibonito.

“Estamos colaborando con la Policía”, dijo la portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio, quien explicó a El Nuevo Día que la agencia colabora con la Uniformada en un sinnúmero de casos donde puede haber un nexo federal.

Aunque reportes apuntan a que un Toyota Corolla modelo del 1999 -presuntamente relacionado con la pesquisa sobre el asesinato- fue trasladado a las instalaciones del FBI, la información no fue confirmada.

La noticia sobre la colaboración del FBI en el caso trascendió justamente el día en que la familia de la menor —que clama por justicia— le dio el último adiós en el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito.

“Quiero justicia y es ya. Quiero que paguen cada una de las que te quitaron la vida y me dejaron solita sin mi ”Lela". Despertar y no tenerte a mi lado es un dolor que no se lo deseo a nadie", escribió la madre de la menor, Lisandra Rosario, en sus redes sociales.

Estremecedor video: cientos dan el último adiós a "Lela" tras su asesinato

Por el momento, las autoridades no han presentado cargos contra ninguna persona relacionado a este crimen que ha conmocionado al país.

El crimen se reportó a las 12:00 a.m., del 11 de agosto, cuando la Policía fue alertada de un asesinato y un menor herido de arma blanca, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14.

Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a la Policía sobre la situación, donde dos menores de 16 años (una mujer y un hombre) habían llegado al lugar con heridas.

Pratts Rosario, residente de Aibonito, falleció a causa de las heridas recibidas, mientras el otro joven se encuentra en condición estable, indicó la Policía.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
