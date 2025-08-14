Opinión
14 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Mi corazón está destruido”: emotiva expresión de dolor de madre de Gabriela Nicole previo a las exequias

Exclamó que habrá justicia para su hija, quien fue asesinada en la madrugada del pasado domingo en Aibonito

14 de agosto de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

“Mi bebé por siempre. Sólo le pido a Dios que me de fuerzas para soportar todo esto”.

Con esta emotiva expresión, la madre de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario manifestó el dolor que vive desde que perdió a su hija de forma trágica, en la madrugada del pasado domingo en Aibonito.

A horas de comenzar las exequias, la también víctima del incidente se expresó por primera vez, con una conmovedora publicación en las redes sociales.

“Mi corazón está destruido”, agregó. “Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos”.

Las exequias de Pratts Rosario estaban pautadas para comenzar el mediodía de este jueves. La Funeraria Aibonito Memorial informó que el servicio fue trasladado a la Fraternidad Nu Delta Chi, ante la expectativa de una comparecencia masiva de familiares, allegados y compueblanos que se han solidarizado.

El velatorio continuará mañana, viernes, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., cuando la comitiva fúnebre saldrá hasta el cementerio La Paz del Señor, también en Aibonito.

“No estoy preparada para verte en una caja”, confesó la madre de la joven.

“Tu mamita te ama mi Lela tu mamita te necesita. Me dejaste sólita”, afirmó “Te lo juro por mi vida que voy hacer justicia”.

La madre de la joven fue una de las testigos que prestaron declaraciones juradas este miércoles ante la Fiscalía de Aibonito.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano.

Según el Negociado de la Policía, una llamada desde una institución médica informó que una adolescente y otro joven, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

El vil ataque resultó en ocho heridas punzantes en distintas partes del cuerpo de Pratts Rosario, mientras que el otro joven recibió una herida en el área del costado.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas. El Departamento de Salud informó que el joven se encontraba estable.

De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó de una actividad de cierre del verano y, al finalizarla, se dirigió a un cruce con otras personas.

Las autoridades sostienen que, en medio de la interacción, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario habría intervenido y resultó apuñalada, mientras que la madre era detenida por varias personas, según la Uniformada. El joven fue herido al tratar de proteger a Pratts Rosario, sostuvo la Policía.

