Familia de Gabriela Nicole solicita ayuda para sufragar gastos fúnebres

La familia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada en Aibonito, habilitó una campaña de recaudos mediante la plataforma GoFundMe para solicitar ayuda con los gastos fúnebres que conllevan las exequias de la menor.

“Hoy nos toca despedir con profundo dolor a nuestra Gabriela N. Pratts Rosario, quien partió el 8/10/2025, dejando huellas imborrables en quienes tuvimos la fortuna de conocerle“, escribió en el texto de la campaña Jessica Laureano, organizadora del evento.

“Nuestra familia atraviesa no solo el duelo, sino también la carga económica que conllevan los gastos funerarios. Por ello, hemos iniciado esta recaudación con la esperanza de brindarles un respiro en este momento tan difícil”, añade el mensaje.

“Cualquier colaboración, por pequeña que parezca, será un acto de amor y apoyo inmenso. Agradecemos también sus oraciones y buenos deseos para su descanso eterno”, agregó Laureano.

La campaña cuya meta es recaudar $5,500, ya ha recibido al menos $2,800 en donativos.

Aunque en un inicio la familia había informado que aceptaría aportaciones mediante ATH Móvil, Laureano aclaró que las donaciones se recibirán a través de GoFundMe.

Los hechos que resultaron en el asesinato de Pratts Rosario ocurrieron a las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano de Aibonito, luego de una actividad del gobierno municipal para celebrar el cierre del verano.

Según la Policía, ese día, una llamada desde una institución médica informó sobre una mujer y un hombre, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas, mientras que el menor, quien no ha sido identificado, se encontraba estable.

De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó en la actividad de cierre del verano y, al terminar, se dirigió a un cruce con otras personas.

1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

Las autoridades sostienen que, en medio de ese junte, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario habría intervenido y habría sido apuñalada, según la Uniformada. El adolescente de 16 años también resultó herido al tratar de protegerla.

Ante el violento crimen que mantiene consternados a los familiares y allegados de la joven, el superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró este miércoles que las autoridades tienen un “cuadro bien claro” de quiénes cometieron el delito.

Además, pidió calma a la ciudadanía porque entiende que la Fiscalía someterá pronto cargos o faltas contra las personas involucradas.

El desgarrador momento en que le cantaron cumpleaños a Gabriela Nicole tras su asesinato El día antes, a “Lela” le arrebataron la vida durante un altercado en Aibonito. Hubiese cumplido 17 años.

González confirmó, desde la noche del lunes, que contaban con seis personas sospechosas: cuatro menores de entre 16 y 17 años, y dos adultos de, al menos, 20 años.