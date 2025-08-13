Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de Gabriela Nicole solicita ayuda para sufragar gastos fúnebres

La campaña, habilitada en GoFundMe, busca reunir $5,500 para costear las exequias de la joven de 16 años

13 de agosto de 2025 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caravana Gabriela Nicole Pratts Rosario
Caravana para Gabriela Nicole Pratts Rosario. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La familia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada en Aibonito, habilitó una campaña de recaudos mediante la plataforma GoFundMe para solicitar ayuda con los gastos fúnebres que conllevan las exequias de la menor.

RELACIONADAS

“Hoy nos toca despedir con profundo dolor a nuestra Gabriela N. Pratts Rosario, quien partió el 8/10/2025, dejando huellas imborrables en quienes tuvimos la fortuna de conocerle“, escribió en el texto de la campaña Jessica Laureano, organizadora del evento.

“Nuestra familia atraviesa no solo el duelo, sino también la carga económica que conllevan los gastos funerarios. Por ello, hemos iniciado esta recaudación con la esperanza de brindarles un respiro en este momento tan difícil”, añade el mensaje.

“Cualquier colaboración, por pequeña que parezca, será un acto de amor y apoyo inmenso. Agradecemos también sus oraciones y buenos deseos para su descanso eterno”, agregó Laureano.

La campaña cuya meta es recaudar $5,500, ya ha recibido al menos $2,800 en donativos.

Aunque en un inicio la familia había informado que aceptaría aportaciones mediante ATH Móvil, Laureano aclaró que las donaciones se recibirán a través de GoFundMe.

Los hechos que resultaron en el asesinato de Pratts Rosario ocurrieron a las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano de Aibonito, luego de una actividad del gobierno municipal para celebrar el cierre del verano.

Según la Policía, ese día, una llamada desde una institución médica informó sobre una mujer y un hombre, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas, mientras que el menor, quien no ha sido identificado, se encontraba estable.

De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó en la actividad de cierre del verano y, al terminar, se dirigió a un cruce con otras personas.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

Las autoridades sostienen que, en medio de ese junte, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario habría intervenido y habría sido apuñalada, según la Uniformada. El adolescente de 16 años también resultó herido al tratar de protegerla.

Ante el violento crimen que mantiene consternados a los familiares y allegados de la joven, el superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró este miércoles que las autoridades tienen un “cuadro bien claro” de quiénes cometieron el delito.

Además, pidió calma a la ciudadanía porque entiende que la Fiscalía someterá pronto cargos o faltas contra las personas involucradas.

El desgarrador momento en que le cantaron cumpleaños a Gabriela Nicole tras su asesinato

El desgarrador momento en que le cantaron cumpleaños a Gabriela Nicole tras su asesinato

El día antes, a “Lela” le arrebataron la vida durante un altercado en Aibonito. Hubiese cumplido 17 años.

González confirmó, desde la noche del lunes, que contaban con seis personas sospechosas: cuatro menores de entre 16 y 17 años, y dos adultos de, al menos, 20 años.

“Entiendo la preocupación de la ciudadanía, pero de igual manera estamos hablando aquí de menores.Tenemos que asegurarnos que el trabajo es hecho de la manera correcta, que tenemos toda la evidencia para asegurar que el proceso corre de la manera correcta y que justicia, al final del día, se traiga a esta familia y esta víctima“, insistió en medio de una visita a la Escuela María Vázquez de Umpierre como parte del inicio del año escolar.

Tags
Breaking NewsAibonitoCICPolicía de Puerto RicoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: