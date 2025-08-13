Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tranquilo y sosegado: así comenzó el semestre en la escuela de Gabriela Nicole en Aibonito

La adolescente asesinada en la madrugada del lunes habría comenzado su cuarto año de escuela superior

13 de agosto de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la entrada de la escuela superior Bonifacio Sánchez, en Aibonito, se colocó un crespón negro. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Aibonito - En un ambiente tranquilo y sosegado comenzó este miércoles el semestre en la escuela superior Bonifacio Sánchez, donde Gabriela Nicole Pratts Ramos, la adolescente asesinada este lunes, habría comenzado su cuarto año.

RELACIONADAS

A diferencia de otras escuelas, en este plantel no hubo las tradicionales expresiones de celebración de inicio del año “senior” para los graduandos, clase a la que pertenecía Pratts Ramos, quien ayer cumpliría 17 años.

Un crespón negro fue colocado en la entrada, junto a otros letreros que daban la bienvenida a los alumnos.

“Nuestra comunidad escolar se une al profundo dolor que embarga a los familiares y amigos de nuestra querida estudiante”, indicó la administración escolar en expresiones escritas las redes sociales, tras declinar hacer manifestaciones a los medios de comunicación.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

También mantuvieron restringido el acceso al plantel estrictamente a estudiantes, personal docente y demás empleados del Departamento de Educación.

Hoy nos despedimos con gran tristeza de una joven que dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Su luz, su alegría y su manera de ser permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló la escuela.

“Aunque su partida deja un vacío imposible de llenar, nos brinda consuelo saber que tuvimos el privilegio de compartir con ella momentos que atesoraremos para siempre en el corazón. Que su recuerdo sea una fuente de fortaleza en los días difíciles y que su espíritu continúe iluminando la vida de quienes la amaron”, agregó. “Con todo nuestro respeto, acompañamos a su familia en este momento tan doloroso”.

El desgarrador momento en que le cantaron cumpleaños a Gabriela Nicole tras su asesinato

El desgarrador momento en que le cantaron cumpleaños a Gabriela Nicole tras su asesinato

El día antes, a “Lela” le arrebataron la vida durante un altercado en Aibonito. Hubiese cumplido 17 años.

Mientras, en declaraciones escritas, Educación informó que “ante esta lamentable situación, se han activado los equipos de apoyo y los protocolos correspondientes para atender de forma inmediata a toda la facultad, y posteriormente a los estudiantes que regresarán el 13 de agosto a clases”.

“Por tratarse de un evento sumamente sensible y doloroso para nuestra comunidad y para la familia de la joven, la dirección escolar no emitirá declaraciones públicas y no se permitirá el acceso de medios de comunicación a las instalaciones”, afirmó. “Solicitamos con respeto que se nos conceda el espacio necesario para procesar esta pérdida como comunidad, contando con el acompañamiento de los profesionales designados para brindar apoyo en este momento tan difícil”.

Tags
Breaking NewsAibonitoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: