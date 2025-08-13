Tranquilo y sosegado: así comenzó el semestre en la escuela de Gabriela Nicole en Aibonito

Aibonito - En un ambiente tranquilo y sosegado comenzó este miércoles el semestre en la escuela superior Bonifacio Sánchez, donde Gabriela Nicole Pratts Ramos, la adolescente asesinada este lunes, habría comenzado su cuarto año.

A diferencia de otras escuelas, en este plantel no hubo las tradicionales expresiones de celebración de inicio del año “senior” para los graduandos, clase a la que pertenecía Pratts Ramos, quien ayer cumpliría 17 años.

Un crespón negro fue colocado en la entrada, junto a otros letreros que daban la bienvenida a los alumnos.

“Nuestra comunidad escolar se une al profundo dolor que embarga a los familiares y amigos de nuestra querida estudiante”, indicó la administración escolar en expresiones escritas las redes sociales, tras declinar hacer manifestaciones a los medios de comunicación.

También mantuvieron restringido el acceso al plantel estrictamente a estudiantes, personal docente y demás empleados del Departamento de Educación.

“Hoy nos despedimos con gran tristeza de una joven que dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Su luz, su alegría y su manera de ser permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló la escuela.

“Aunque su partida deja un vacío imposible de llenar, nos brinda consuelo saber que tuvimos el privilegio de compartir con ella momentos que atesoraremos para siempre en el corazón. Que su recuerdo sea una fuente de fortaleza en los días difíciles y que su espíritu continúe iluminando la vida de quienes la amaron”, agregó. “Con todo nuestro respeto, acompañamos a su familia en este momento tan doloroso”.

Mientras, en declaraciones escritas, Educación informó que “ante esta lamentable situación, se han activado los equipos de apoyo y los protocolos correspondientes para atender de forma inmediata a toda la facultad, y posteriormente a los estudiantes que regresarán el 13 de agosto a clases”.