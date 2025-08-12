Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía identifica a seis sospechosos por el asesinato de una adolescente en Aibonito

El liderato de la Uniformada indicó que ya están en proceso de consultar con la Fiscalía

12 de agosto de 2025 - 7:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el caso ya está ante la consideración de la Fiscalía. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Seis personas han sido identificadas como sospechosas por el asesinato de una adolescente en Aibonito en la madrugada del pasado lunes.

RELACIONADAS

Así lo confirmó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, en la noche de este lunes durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura.

“Ya hay seis sospechosos y el caso está en fiscalía”, sostuvo González.

“Es una situación lamentable, donde no hay tolerancia ni respeto”, manifestó.

Por su parte, el inspector Robert Ramos indicó que dos de las personas sospechosas tienen 20 años y otras cuatro son menores de edad.

Cuando se le preguntó sobre la persona que habría herido mortalmente a la adolescente, Ramos indicó que “es una menor de edad también”.

“Surge una discusión entre la hermana de la occisa con la sospechosa que tenemos ahora mismo”, explicó Ramos.

“Comienzan a discutir, le dan una golpiza a la hermana. Esta joven sale en defensa de la hermana y ahí es que entonces es que estas jóvenes la agreden y la hieren mortalmente”, abundó.

Asimismo, confirmó que “la señora madre se encontraba en el lugar y estas personas la aguantaron para evitar que la defendiera”.

Mientras, un joven de 16 años también resultó herido al tratar de defender a la víctima fatal del ataque con un arma blanca. Su condición fue descrita como estable.

Un vehículo Toyota Corolla, color dorado, fue ocupado en la tarde de este lunes como parte de la investigación.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:55 a.m., cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano

La Policía identificó a la joven víctima como Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito.

“Es muy triste. Ella cumplía ahora 17 años, según me dice la Policía. Iba a cursar su cuarto año (de escuela superior)”, expresó el alcalde de Aibonito, Willie Alicea, en entrevista con el El Nuevo Día.

“Es algo muy lamentable que nos trastoca a todos y la vida cotidiana de Aibonito”, afirmó.

Tags
Policía de Puerto RicoAibonitoBreaking NewsAsesinatosMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: