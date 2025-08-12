Policía identifica a seis sospechosos por el asesinato de una adolescente en Aibonito

Seis personas han sido identificadas como sospechosas por el asesinato de una adolescente en Aibonito en la madrugada del pasado lunes.

Así lo confirmó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, en la noche de este lunes durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura.

“Ya hay seis sospechosos y el caso está en fiscalía”, sostuvo González.

“Es una situación lamentable, donde no hay tolerancia ni respeto”, manifestó.

Por su parte, el inspector Robert Ramos indicó que dos de las personas sospechosas tienen 20 años y otras cuatro son menores de edad.

Cuando se le preguntó sobre la persona que habría herido mortalmente a la adolescente, Ramos indicó que “es una menor de edad también”.

“Surge una discusión entre la hermana de la occisa con la sospechosa que tenemos ahora mismo”, explicó Ramos.

“Comienzan a discutir, le dan una golpiza a la hermana. Esta joven sale en defensa de la hermana y ahí es que entonces es que estas jóvenes la agreden y la hieren mortalmente”, abundó.

Asimismo, confirmó que “la señora madre se encontraba en el lugar y estas personas la aguantaron para evitar que la defendiera”.

Mientras, un joven de 16 años también resultó herido al tratar de defender a la víctima fatal del ataque con un arma blanca. Su condición fue descrita como estable.

Un vehículo Toyota Corolla, color dorado, fue ocupado en la tarde de este lunes como parte de la investigación.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:55 a.m., cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, aledaño al casco urbano

La Policía identificó a la joven víctima como Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito.

“Es muy triste. Ella cumplía ahora 17 años, según me dice la Policía. Iba a cursar su cuarto año (de escuela superior)”, expresó el alcalde de Aibonito, Willie Alicea, en entrevista con el El Nuevo Día.