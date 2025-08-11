Opinión
11 de agosto de 2025
88°aguaceros
NoticiasSeguridad
“Cumplía ahora 17 años”: alcalde de Aibonito lamenta muerte de adolescente en medio de una pelea

Según el funcionario, el incidente se debió a “rencillas previas” y ocurrió horas después de un evento en el casco urbano

11 de agosto de 2025 - 3:14 PM

El alcalde del municipio de Aibonito, Willie Alicea, informó que han tomado medidas para que las actividades municipales terminen más temprano y acortar el horario para la venta de bebidas alcohólicas. (Suministrada)
El alcalde de Aibonito, Willie Alicea, lamentó el violento fallecimiento de una adolescente de 16 años en la madrugada de este lunes, cerca del casco urbano de su municipio.

“Es muy triste. Ella cumplía ahora 17 años, según me dice la Policía. Iba a cursar su cuarto año (de escuela superior)”, expresó a El Nuevo Día.

“Es algo muy lamentable que nos trastoca a todos y la vida cotidiana de Aibonito”, agregó. “No habíamos tenido ningún asesinato (este año)”.

Mientras, Alicea considera que el incidente no tuvo relación con la actividad de cierre de verano que habían llevado a cabo el domingo y explicó que el mismo, con actividades deportivas y culturales en la plaza pública, había terminado poco después de las 8:00 p.m.

“Los últimos eventos que hemos hecho los estamos acabando más temprano”, comentó.

En esa misma línea, recordó que el Código de Orden Público vigente estableció una hora límite más temprana para terminar las ventas de bebidas alcohólicas.

Recordó que “tuvimos conversaciones con la Policía hace varios años y reconociendo la merma en agentes que tenían, y que había que tener un control del horario, se redujo el horario, de la 1:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche”.

Asimismo, comentó que el incidente ocurrió “en un área retirada de donde fue la actividad”, donde no hay negocios ni residencias.

“Hay gente que se queja de que empezamos y terminamos las actividades temprano, pero precisamente es para que la gente vaya recogiéndose y tratar de evitar situaciones”, abundó.

Señaló, además, que, según la información que ha recibido de la Policía, el móvil del crimen “aparentemente era una rencilla o riña estudiantil que había desde el pasado y detonó en ese momento, así que si no pasaba anoche de madrugada, podía pasar en otra actividad nuestra o en otra que no fuera auspiciada por el municipio”.

En entrevistas con medios televisivos que fueron a la escena, el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, indicó que el incidente ocurrió en medio de una “multitud” congregada en el lugar.

La Policía identificó a la joven víctima como Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, quien sufrió varias heridas de arma blanca que le causaron la muerte.

Mientras, un joven, también de 16 años también resultó apuñalado, pero se encontraba estable. Las versiones iniciales apuntan a que el joven recibió las heridas del mismo agresor al momento de lanzarse sobre la adolescente para tratar de protegerla.

Agentes adscritos al CIC de Aibonito, junto con la fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 277 asesinatos en lo que va de este año, 48 menos que los 325 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
